Чому здоров’я кишківника важливе і як його покращити

Здоров’я кишківника критично важливо для загального стану організму / © Pixabay

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Здоров’я кишківника впливає практично на все — від шкіри та нирок до роботи мозку та нашого психічного здоров’я.

Стан кишківника впливає, зокрема, на емоції, які формуються в головному мозку. А неправильне харчування може стати причиною тривожності та неврозів. Також від мікрофлори кишківника залежить імунітет.

Вважається, що близько 70% усіх імунних клітин організму людини розташовані саме там.

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Включення в раціон продуктів, багатих на пробіотики, пребіотики та клітковину, є важливим кроком до підтримки здоров’я кишківника та загального самопочуття.

Як покращити травлення натуральними засобами

Для покращення травлення є натуральні засоби для очищення кишківника, які мають комплексний підхід, який включає зміни в харчуванні, способі життя та використання природних засобів.

Зміни в харчуванні

Необхідно вживати більше овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, бобових, йогурту, кефіру, а також продуктів, багатих на пребіотики, таких як цибуля, часник, банани. Дотримання водного балансу.

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Зміни в способі життя

Регулярні фізичні вправи, зниження стресу, а також дотримання режиму сну.

Натуральні засоби

Додавання в раціон імбиру, м’яти, ромашки, насіння льону допоможе не тільки покращити травлення, а й запобігти запальним процесам.

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Додаткову користь травній системі принесе також інтервального голодування. Воно може покращити обмін речовин і загальний стан здоров’я.

Які продукти шкідливі для кишківника

Ультраоброблена їжа, вживання алкоголю та тютюну шкодять кишківнику.

Продукти, що пройшли глибоку обробку, містять інгредієнти, які або пригнічують хороші бактерії, або збільшують кількість поганих.

Раніше ми писали, як очистити кишківник в домашніх умовах. Більше про це читайте у новині.

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