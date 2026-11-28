Банани мають у своєму складі багато вітамінів і корисних мікроелементів / © pexels.com

Реклама

У міру дозрівання бананів їхній поживний склад поступово змінюється. Крохмаль перетворюється на прості цукри, м’якоть стає м’якшою, а смак — солодшим. Водночас кожен етап дозрівання має свої переваги.

Про це пише pmc.ncbi.nlm.nih.gov.

Реклама

Зелені банани

Недостиглі банани (зелені та злегка зелені) містять найбільше резистентного крохмалю — різновид харчових волокон, який не перетравлюється людськими ферментами та потрапляє до товстого кишківника, де розщеплюється корисними бактеріями.

Реклама

У процесі цього бактерії кишківника виробляють коротколанцюгові жирні кислоти, що є дуже важливими як для кишківника, так і для здоров’я загалом.

Це сприяє зменшенню запалення в організмі, зниженню ризику серцево-судинних захворювань, неалкогольної жирової хвороби, запальних захворювань кишківника (хвороба Крона, виразковий коліт), діабету 2 типу, ожиріння та метаболічного синдрому.

Стиглі банани

Повністю жовті банани містять більше простих цукрів, оскільки значна частина крохмалю вже розщепилася. Завдяки цьому вони стають зручним джерелом енергії, особливо перед фізичними навантаженнями.

Крім вуглеводів, стиглі банани забезпечують організм калієм, необхідним для нормальної роботи м’язів і підтримання артеріального тиску, а також магнієм, який бере участь у роботі нервової системи та підтриманні здоров’я кісток.

Реклама

Банани мають вищу антиоксидантну здатність, ніж деякі ягоди, трави та овочі. Каротиноїди, феноли та вітамін С є найбільш поширеними антиоксидантами, які містяться в банані та ефективно підвищують імунітет.

Концентрація каротиноїдів підвищується у процесі дозрівання фрукту і є найвищою у жовтих та жовтих з коричневими плямами бананах. Вміст фолієвої кислоти також збільшується у процесі дозрівання майже удвічі.

Раніше ми писали про користь банана для здоров’я. Більше про це читайте у новині.

Новини партнерів