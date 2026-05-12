Здоров’я
Чому з’являються "мішки" під очима та як їх позбутися

«Мішки» під очима часто асоціюються з втомою, недосипанням або віковими змінами. Також вони можуть бути викликані спадковістю, затримкою рідини в організмі або хронічними захворюваннями.

Віра Хмельницька
"Мішки" під очима – дуже поширене явище

«Мішки» під очима — дуже поширене явище / © Pexels

Набряки під очима зранку часто турбують тих, хто засиджується допізна за роботою, їсть справді солону їжу увечері, або вже давно недосипає.

«Мішки» під очима — зазвичай косметична проблема, яка рідко є ознакою серйозного захворювання, пише Healthline.

Ознаками такої проблеми можуть бути:

  • легкий набряк

  • провисання або в’ялість шкіри

  • темні кола під очима

Факторами, які спричиняють або погіршують ефект «мішків» під очима в будь-якому віці є:

  • затримка рідини (особливо після пробудження чи вживання солоної їжі)

  • нестача сну

  • наявність алергії

  • куріння

  • хронічна втома

  • вплив сонця

  • генетична схильність (мішки під очима можуть передаватися у спадок)

  • захворювання (дерматит, дерматоміозит, захворювання нирок та щитоподібної залози)

Позбутися «мішків» під очима назавжди неможливо, але ви можете зменшити їхню видимість за допомогою певних практик та місцевих засобів:

  • Застосування прохолодних компресів

  • Підтримка водного балансу

  • Використання сонцезахисних засобів

  • Вживання продуктів, багатих на вітамін С та залізо

  • Достатня кількість сну

Також варто дотримуватись правил гігієни сну:

  • фіксований графік сну (час пробудження та засинання), включаючи вихідні

  • підтримання темряви та помірної температури у спальні

  • зручні матрац і подушка

  • щоденні фізичні вправи, але не пізніше, ніж за 2 години до сну

  • уникання перегляду телевізора в спальні

  • зменшення споживання кофеїну та алкоголю, особливо у вечірній час

  • відмова від важкої вечірньої їжі

  • уникання електронних пристроїв щонайменше за пів години до сну

