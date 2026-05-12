Чому з’являються "мішки" під очима та як їх позбутися
«Мішки» під очима часто асоціюються з втомою, недосипанням або віковими змінами. Також вони можуть бути викликані спадковістю, затримкою рідини в організмі або хронічними захворюваннями.
Набряки під очима зранку часто турбують тих, хто засиджується допізна за роботою, їсть справді солону їжу увечері, або вже давно недосипає.
«Мішки» під очима — зазвичай косметична проблема, яка рідко є ознакою серйозного захворювання, пише Healthline.
Ознаками такої проблеми можуть бути:
легкий набряк
провисання або в’ялість шкіри
темні кола під очима
Факторами, які спричиняють або погіршують ефект «мішків» під очима в будь-якому віці є:
затримка рідини (особливо після пробудження чи вживання солоної їжі)
нестача сну
наявність алергії
куріння
хронічна втома
вплив сонця
генетична схильність (мішки під очима можуть передаватися у спадок)
захворювання (дерматит, дерматоміозит, захворювання нирок та щитоподібної залози)
Позбутися «мішків» під очима назавжди неможливо, але ви можете зменшити їхню видимість за допомогою певних практик та місцевих засобів:
Застосування прохолодних компресів
Підтримка водного балансу
Використання сонцезахисних засобів
Вживання продуктів, багатих на вітамін С та залізо
Достатня кількість сну
Також варто дотримуватись правил гігієни сну:
фіксований графік сну (час пробудження та засинання), включаючи вихідні
підтримання темряви та помірної температури у спальні
зручні матрац і подушка
щоденні фізичні вправи, але не пізніше, ніж за 2 години до сну
уникання перегляду телевізора в спальні
зменшення споживання кофеїну та алкоголю, особливо у вечірній час
відмова від важкої вечірньої їжі
уникання електронних пристроїв щонайменше за пів години до сну
