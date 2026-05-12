Чому з’являються "мішки" під очима та як їх позбутися

«Мішки» під очима — дуже поширене явище / © Pexels

Реклама

Набряки під очима зранку часто турбують тих, хто засиджується допізна за роботою, їсть справді солону їжу увечері, або вже давно недосипає.

«Мішки» під очима — зазвичай косметична проблема, яка рідко є ознакою серйозного захворювання, пише Healthline.

Ознаками такої проблеми можуть бути:

легкий набряк

провисання або в’ялість шкіри

темні кола під очима

Факторами, які спричиняють або погіршують ефект «мішків» під очима в будь-якому віці є:

затримка рідини (особливо після пробудження чи вживання солоної їжі)

нестача сну

наявність алергії

куріння

хронічна втома

вплив сонця

генетична схильність (мішки під очима можуть передаватися у спадок)

захворювання (дерматит, дерматоміозит, захворювання нирок та щитоподібної залози)

Позбутися «мішків» під очима назавжди неможливо, але ви можете зменшити їхню видимість за допомогою певних практик та місцевих засобів:

Реклама

Застосування прохолодних компресів

Підтримка водного балансу

Використання сонцезахисних засобів

Вживання продуктів, багатих на вітамін С та залізо

Достатня кількість сну

Також варто дотримуватись правил гігієни сну:

фіксований графік сну (час пробудження та засинання), включаючи вихідні

підтримання темряви та помірної температури у спальні

зручні матрац і подушка

щоденні фізичні вправи, але не пізніше, ніж за 2 години до сну

уникання перегляду телевізора в спальні

зменшення споживання кофеїну та алкоголю, особливо у вечірній час

відмова від важкої вечірньої їжі

уникання електронних пристроїв щонайменше за пів години до сну

Раніше ми писали про те, що станеться з вашим організмом, якщо пити трав’яний чай щодня. Більше про це читайте в новині.

Новини партнерів