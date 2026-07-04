Чому з’являються тріщини в куточках рота: лікар розкрив несподівану причину

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Болючі тріщини в куточках рота можуть бути не лише косметичною проблемою. За словами лікарів, іноді вони свідчать про ангулярний хейліт — запальне захворювання.

Про це пише Lad bible.

За даними Клініки Клівленда, тріщини та виразки в куточках рота найчастіше є проявом ангулярного хейліту — поширеного запального захворювання шкіри. Цей стан може уражати один або обидва куточки рота, викликаючи почервоніння, подразнення, тріщини та болючі ранки.

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Фахівці наголошують, що ангулярний хейліт часто плутають із герпесом, однак це різні стани. На відміну від герпесу, ангулярний хейліт не є заразним.

Чому виникають тріщини

Фахівці пояснюють, що однією з найпоширеніших причин є накопичення слини в куточках рота. Через постійну вологість шкіра подразнюється, пересихає і з часом може тріскатися.

Своєю чергою, лікар і популяризатор здорового способу життя Ерік Берг припускає, що в окремих випадках такий симптом може бути пов’язаний з дефіцитом вітаміну B2 (рибофлавіну).

Однак варто зазначити, що це лише одна з можливих причин. Тріщини в куточках рота також можуть виникати через грибкові або бактеріальні інфекції, механічне подразнення, носіння зубних протезів, дефіцит інших поживних речовин або деякі хронічні захворювання.

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Чому організму потрібен вітамін B2

Рибофлавін бере участь у виробленні енергії, підтримує здоров’я шкіри, слизових оболонок, очей і нервової системи.

За рекомендаціями Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS), добова потреба становить:

1,3 мг для дорослих чоловіків;

1,1 мг для дорослих жінок.

Основними джерелами вітаміну B2 є:

молоко;

яйця;

гриби;

натуральний йогурт;

продукти, збагачені вітамінами.

Доктор також звернув увагу, що різні зміни в організмі іноді можуть бути пов’язані з нестачею певних вітамінів або мінералів. Наприклад, він називає можливі зв’язки між:

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кровоточивістю ясен — із дефіцитом вітаміну C;

білими плямами на нігтях — із нестачею цинку;

судомами литкових м’язів — із дефіцитом магнію;

лупою — із недостатнім споживанням омега-3.

Водночас такі симптоми не є достатніми для встановлення діагнозу, адже можуть виникати й з інших причин.

Якщо тріщини в куточках рота не зникають протягом кількох днів, часто повторюються, супроводжуються сильним болем або іншими симптомами, варто звернутися до сімейного лікаря чи дерматолога. Лише медичний огляд і, за потреби, додаткові обстеження можуть допомогти встановити точну причину та підібрати відповідне лікування.

Нагадаємо, дивний присмак у роті (металевий, кислий тощо) може бути спричинений дефіцитом вітамінів, постназальним затіканням, алергіями, поліпами носа або каменями в мигдалинах. У жінок після 50 років це часто пов’язано з гормональними змінами в менопаузі. Для полегшення рекомендують полоскання розведеним перекисом водню та зволожуючі гелі для рота. При тривалих симптомах варто звернутися до лікаря.

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