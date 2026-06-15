Чому жінкам після 40 років не можна ігнорувати важкість у ногах: пояснення хірурга

Чому після 40 сильно відчувається важкість у ногах / © Unsplash

Реклама

У жінок після 40 років нерідко з’являється відчуття важкості в ногах. Цей дискомфорт не можна ігнорувати в жодному разі. Хірургиня пояснила, чому виникає важкість у ногах у жінок після 40 років і що можна з цим зробити.

Більше про це пише Daily Mail.

Прихована загроза для ніг: судинний хірург назвала три зміни в організмі жінок після 40 років

Найчастіше жінок у віці 40–50 років спіткають розмови та активні обговорення тем гормональної перебудови, появи зморшок, збільшення ваги та уповільнення метаболізму. Однак є теми жіночого здоров’я, які оминають увагою.

Реклама

Хірургиня Рема Малік розповіла, що дуже часто поза увагою залишається процес змін в роботі кровоносної системи. Це причина того, чому ноги за відчуттями стають важкими, а після короткої прогулянки ви втомлюєтеся.

За спостереженнями лікарки, її приймальня заповнена пацієнтками, яких виснажують симптоми, що з’явилися ніби нізвідки. Більшість жінок вважає хронічну втому та біль у ногах неминучими ознаками старіння, проте хірургиня каже, що причина криється у специфічних деформаціях самих вен.

Першим фактором ризику для жінок стає вагітність. Під час вагітності кровоносна система працює в режимі екстремального навантаження, адже забезпечує життєдіяльність матері та дитини. Об’єм крові стрімко зростає, створює колосальний тиск на судини.

«Якщо ви виношували дітей у 20–30 років, об’єм крові подвоювався, що спричиняло величезний тиск на розтягування клапанів у венах ніг».

Реклама

Жіночий організм здатний роками успішно компенсувати ці перевантаження, проте з віком захисні ресурси вичерпуються.

Коли мікроскопічні внутрішньовенозні клапани слабшають і перестають щільно закриватися, кров замість ефективного відтоку до серця починає накопичуватися в гомілках. Це призводить до розвитку набряків, больового синдрому, відчуття важкості та видимого варикозу.

Другий етап деструктивних змін збігається з початком згасання репродуктивної функції організму. Головну роль тут відіграє естроген, який діє як природний судинний протектор. Коли під час перименопаузи рівень цього гормону починає коливатися та стрімко падати, вени втрачають свою природну опору.

Чимала кількість жінок ігнорує так звані «судинні зірочки». Однак потрібно відразу звертатися до лікаря. Поява дрібних фіолетових, синіх або червоних капілярів навколо щиколоток, на литках чи під колінами є серйозним симптомом.

Реклама

«Судинні зірочки» — не косметична проблема, тож не варто звертатися із цим до косметологів. Оберіть хірурга для професійної консультації.

Австралійські експерти у сфері охорони здоров’я підтверджують: пацієнти зазвичай ігнорують перші прояви патології (біль, пульсацію, набряки) аж до моменту, коли вони починають суттєво обмежувати повсякденну активність.

На стан судин, крім віку, вагітності та гормональних зсувів, суттєво впливають генетичний фактор, а також тривале перебування в положенні сидячи або стоячи.

Уночі болять ноги: як спати, аби не відчувати дискомфорту

Нагадаємо, захворювання периферичних артерій (ЗПА) — це звуження або блокування судин через накопичення жирових бляшок, що обмежує приплив крові та кисню до ніг. За словами судинних хірургів Джозефа Рікотти та доктора Салехі, факторами ризику є високий холестерин, тиск, діабет, куріння, вік та падіння рівня естрогену у жінок після 50 років.

Реклама

Прогресування ЗПА викликає біль, оніміння, судоми та дискомфорт у литках і ступнях не лише під час ходьби, а й у стані спокою, що суттєво заважає нічному сну.

Для полегшення болю лікарі рекомендують ретельно обирати позу для сну. Найкращим варіантом є сон на спині, оскільки це рівномірно розподіляє вагу та покращує кровообіг. Наступна за ефективністю — поза на лівому боці з подушкою між ногами. Найгіршим вибором є сон на животі, який тисне на серце та перешкоджає вільній циркуляції крові.

Також лікарі радять носити компресійні шкарпетки вдень, після їди регулярно прогулюватися, а ще — підтримувати водний баланс.

Новини партнерів