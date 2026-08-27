Чорний чай залишає плями на зубах: як цього уникнути

Чорний чай дійсно залишає темні плями на зубах

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Чорний чай є одним із найпопулярніших напоїв у світі, проте його регулярне вживання може впливати на колір зубної емалі. Темні сполуки, що містяться в напої, здатні залишати помітний наліт.

Про це пише eatthis.

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У міцного чорного чаю є одна поширена проблема — цей напій здатний залишати помітний темний наліт на зубах. Причина полягає у високому вмісті танінів — рослинних сполук, які мають темний колір і можуть взаємодіяти з поверхнею зубів. Саме через них емаль із часом може набувати жовтуватого відтінку. Подібний ефект можуть спричиняти й інші темні напої.

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Існують два види плям: зовнішні та внутрішні

Зовнішні з’являються в результаті вживання їжі або напоїв темного кольору, а також продуктів, що містять таніни. Зовнішні плями вражають емаль.

Внутрішні плями з’являються через ліки, старіння та стоматологічну історію. Зуб може потемніти через неправильне формування та старі пломби. Внутрішні плями впливають дентин — внутрішній шар зуба.

Однак відмовлятися від улюбленого чорного чаю необов’язково. Існує простий спосіб, який потенційно може зменшити його вплив на колір зубів: додавати до напою невелику кількість молока.

Насправді не лише кава чи червоне вино залишає плями на зубах, а й інші продукти. Проте є низка продуктів, які просто «спеціалізуються» на цьому: чай, кава, червоне вино, каррі, куркума, горіхи бетель, тютюнові вироби та інші.

Раніше ми писали про те, як безпечно відбілити зуби. Більше корисних порад читайте у новині.

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