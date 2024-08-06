Чотири причини хронічної втоми: які щоденні звички "крадуть" вашу енергію

Якщо ви постійно відчуваєте втому, причиню не завжди є виснажлива робота. Іноді життєві сили з вас висмоктують невинні, на перший погляд, звички.

Кожен з нас періодично відчуває втому від великого фізичного або емоційного навантаження. Але такі виснажливі дні у звичайному житті трапляються не так вже й часто. Проте якщо відчуття втоми переслідує вас щодня, це може бути тривожним дзвіночком, що у вашому житті з'явився непомітний "злодій", який краде вашу енергію.

Про це пише Hackspirit.

Ось п'ять щоденних звичок, які можуть бути причиною відчуття постійної втоми і призвести в подальшому до серйозних проблем зі здоров'ям.

1. Постійна нестача сну

Якщо ви виділяєте недостатньо часу для сну, ваше тіло та мозок не встигають відпочити. І це основна причина хронічної втоми у сучасних людей.

Якщо ви намагаєтеся встигнути зробити купу справ й осягнути неосяжне ціною відмови від сну, ваш організм починає працювати на межі й рано чи пізно дасть збій. Тож не позбавляйте себе необхідного "перезавантаження", щоб не зійти з життєвої дистанції передчасно.

2. Відмова від сніданку

Найкращий "допінг", який ви можете запропонувати своєму організму вранці – це поживний сніданок. Саме він дає організму необхідний заряд енергії на весь день.

Спробуйте знайти час на сніданок, навіть якщо зранку ви проспали і дуже поспішаєте. За кілька днів відчуття постійної втоми значно зменшиться.

3. Цифрова залежність

Сучасна людина живе у щільному оточенні гаджетів і цифрових технологій. Ми майже не розлучаємося з телефонами, планшетами та ноутбуками. Якщо зранку ви берете в руки телефон перш ніж зубну щітку або засинаєте з планшетом у руках, ваш мозок виснажується від інформаційного перевантаження.

Ніхто не каже, що необхідно повністю відмовитись від технологій і цифрових комунікацій. Але якщо ви будете час від часу відпочивати від екранів, особливо перед сном, ви відразу відчуєте приплив енергії.

4. Зневоднення

Коли ми чуємо слово "зневоднення", то багато хто уявляє виснажену людину у пустелі. Але насправді зневоднення починається тоді, коли ви у череді своїх щоденних справ просто забуваєте випити склянку води, коли хочете пити.

На перший погляд, це здається не критичним, адже ви поп'єте трохи згодом. Проте у ті пару годин, коли ваш організм відчуває нестачу води, він працює як механізм без мастила, тобто витрачає більше ресурсів, а його "деталі" зношуються.

Якщо вам притаманно забувати пити воду протягом дня, цілком ймовірно, що це і є причиною постійного відчуття виснаження.

Пам'ятайте, що наше тіло неймовірно розумне. Якщо прислухатися до сигналів, які воно нам подає, можна уникнути багатьох проблем зі здоров'ям. Тож, якщо ви почуваєтеся виснаженим і розбитим, можливо тіло вже кричить вам, що йому не вистачає елементарної турботи – води, їжі або відпочинку.

Нагадаємо, постійна втома і підвищена сонливість можуть значно впливати на якість життя людини та обмежити її здатність ефективно функціонувати в повсякденному житті. Фахівці назвали неочікувані причини сонливості та втоми.

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