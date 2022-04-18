Чотирирічна Аліса вже 54 дні не виходить з укриття в Маріуполі, поки її мама рятує поранених захисників (відео)

Чотирирічна Аліса вже 54 дні не виходить з укриття в Маріуполі, поки її мама рятує поранених захисників (відео)

Рідні дівчинки написали, що росіяни застосовують тортури, розправляються з неугодними мирними жителями та наголосили, що всіх, хто залишився, треба терміново евакуювати.

Сотні мирних жителів і захисників Маріуполя наразі перебувають в укриттях.

Про це в редакцію видання "ГОРДОН" написала читачка сайта, чия родичка, військова медикиня разом зі своєю чотирирічною донькою все ще залишаються в Маріуполі.

На відео, яке надіслали до редакції, – чотирирічна Аліса, донька військової медикині з Маріуполя. Із перших днів облоги міста дівчинка перебуває в укритті, де розміщено імпровізований госпіталь і де її мама надає допомогу пораненим військовим.

"Росіяни постійно бомблять місто. Умови в підвалі жахливі. Захисники Маріуполя помирають у страшних муках – немає необхідних ліків і засобів для надання медичної допомоги. Багато поранених, зокрема тяжких, з ампутаціями кінцівок", – ідеться в листі.

Зазначають, що в цьому та інших підвалах від окупантів ховаються сотні цивільних, жінки з дітьми, зокрема з грудними. Люди відмовляються вірити росіянам і не хочуть виходити наданими РФ коридорами.

"Жителі Маріуполя не вірять більше росіянам після того, як вони розбили драмтеатр, пологовий будинок, лікарні. Вони беруть людей у заручники, застосовують тортури, розправляються з неугодними мирними жителями. Ніхто не вірить гарантіям людей, які розбомбили драмтеатр", – написали рідні Аліси та наголосили, що всіх, хто залишився, треба терміново евакуювати.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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