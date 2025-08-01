Чотири багатих на білок продуктів для схуднення

Білок — основа нашого здоров’я / © unsplash.com

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Чимало людей прагнуть позбутися зайвих кілограмів, але не всі знають, який саме білок може допомогти схуднути.

Дієтологиня Кейтлін Гіпплі нагадує: позбутися зайвих кілограмів важко, не додавши до свого раціону білок. Він допомагає прискорити метаболізм і спалити калорії.

Жирна риба

Жирна риба є першокласним джерелом протизапального білка. Багата на омега-3 жирні кислоти, такі як EPA та DHA, ця риба підтримує здоров’я серця та мозку, а також допомагає зменшити запалення. Включення до раціону риби, такої як лосось, макрель або сардини, в кілька прийомів їжі на тиждень відповідає рекомендаціям середземноморської дієти, яка, як було показано, знижує ризик хронічних захворювань і покращує метаболічне здоров’я.

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Бобові

Бобові, такі як квасоля та сочевиця, багаті на клітковину, рослинний білок та антиоксиданти, підтримують здоров’я кишківника та зменшують запалення.

Бобові можуть допомогти організму виробляти більше власних гормонів, що регулюють апетит, таких як глюкагоноподібний пептид 1 (GLP-1). Він допомагає регулювати рівень цукру в крові та посилює відчуття ситості та задоволення. Це завдяки вмісту білка та кальцію, які можуть мати синергетичний ефект, що сприяє збільшенню виробництва GLP-1 після їжі.

Нежирне м’ясо

Нежирне м’ясо, таке як курятина, індичка, оленина та бізон, багате на білок і містить менше насичених жирів, що робить його ідеальним варіантом для тих, хто прагне зменшити запалення та схуднути.

Темпе та тофу

Ферментовані соєві продукти, як от темпе, також можуть підтримувати здоров’я кишківника, сприяючи росту корисних бактерій та зменшуючи запалення травної системи, особливо в поєднанні з дієтою, багатою на клітковину. Останні дослідження свідчать про те, що здоров’я кишківникового мікробіому може мати значний вплив на метаболізм і масу тіла.

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Раніше ми писали про те, що багато хто, бажаючи схуднути чи покращити здоров’я, звертається до модних дієт. Та правда в тому, що більшість дієт не дають тривалого результату і навіть можуть нашкодити організму. Які дієти не працюють — читайте у новині.