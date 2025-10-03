Чотири напої, які руйнують ваше волосся: від газованої води до енергетиків

Випадіння волосся / © www.credits

Секрет здорового та блискучого волосся криється не лише у догляді, а й у тому, що ми п’ємо. Експерти наголошують, що такі щоденні напої як кава чи газовані води можуть значно впливати на стан вашого волосся.

Про це пише британське видання Daily Mail.

Консультант-дерматолог відомої британської клініки «Experts In Skin & Hair» Пол Фаррант роз’яснив, що волосся складається з кератину — структурного білка, і росте приблизно зі 100 тисяч фолікулів на шкірі голови. Кожна волосина, за його словами, росте від двох до десяти років, перш ніж природним чином випаде. Тому для нормального функціонування циклу волосяним фолікулам необхідні білок та вітаміни.

Відома британська дієтологиня В. Дж. Гамільтон розповіла, що деякі напої можуть викликати запалення в організмі, як наслідок — порушення сну та шкода для волосся.

Експерти розповіли про чотири популярні напої, які можуть зашкодити здоров’ю вашого волосся.

Газовані напої

Дієтолог В. Дж. Гамільтон радить людям, які занепокоєні випадінням волосся, насамперед відмовитися від солодких газованих напоїв або зменшити їх споживання.

Після проведення кількох досліджень, вчені з’ясували, що регулярне вживання газованих напоїв пов’язане зі збільшенням випадіння волосся, особливо у тих, хто п’є понад 11 банок (йдеться по жерстяні банки об’ємом 330 мл — Ред.) на тиждень.

Газовані напої / © www.freepik.com/free-photo

Гамільтон пояснила, що цукор викликає запалення навколо волосяних фолікулів, що перешкоджає росту, робить волосся ламким і може прискорити випадіння, особливо при генетичній схильності.

Концентровані фруктові соки

Часто концентровані фруктові соки вважають безпечними, адже їх розбавлять водою. Однак експерти застерігають: такі напої можуть бути небезпечними, адже місять велику кількість цукру.

«Концентровані фруктові соки часто містять велику кількість цукру. Проблема полягає в тому, що деякі люди, які цілком справедливо намагаються підтримувати водний баланс, додають апельсиновий сік у кожну склянку води, щоб зробити її смачнішою», — зазначає дієтологиня Гамільтон.

Спеціалістка попередила, що такий напій часто може призвести до стрибків інсуліну, що своєю чергою має негативний вплив на волосся.

Алкогольні напої

Багато людей не підозрюють, що алкоголь також може шкодити волоссю.

Головна проблема, яка виникає при вживанні алкогольних напоїв — зневоднення організму. Дієтологиня В. Дж. Гамільтон наголосила, що для росту волосся потрібен гарний кровообіг, який постачає кисень і поживні речовини до фолікулів.

«Коли організм зневоднюється після вживання алкоголю, кровообіг порушується, а це негативно впливає на волосся. Воно не ростиме так добре, і його якість може погіршитися», — зазначила фахівчиня.

Алкоголь / © Credits

Зокрема, регулярне вживання спритного може посилити цей ефект: волосся стане тонким, слабким і почне випадати.

Водночас алкоголь погіршує роботу печінки, заважаючи організму засвоювати вітаміни групи B та D, критично важливі для росту.

Енергетичні напої

Популярних енергетичних напоїв слід уникати. Експерти зазначають, що вони приносять шкоду для волосся через дві причини:

надмірна кількість цукру може викликати запалення фолікулів;

надмірна кількість кофеїну (до трьох кав в банці!) підвищує кортизол (гормон стресу).

За словами дієтологині Гамільтон, такий стрес порушує нормальний цикл росту волосся і сприяє його передчасному випадінню.

Водночас кофеїн заважає сну та блокує засвоєння вітамінів, необхідних для росту сильного волосся.

Енергетичні напої / © Associated Press

Для покращення стану волосся, фахівці радять вживати зелені чаї, зокрема матчу.

«Увесь зелений чай багатий на антиоксиданти, які мають протизапальну дію, але матча ще кращий. Його вищий рівень антиоксидантів і поліфенолів забезпечує надзвичайно сильний протизапальний ефект. Запалення скорочує фазу росту волосяних фолікулів, тому волокно стає меншим і слабшим. Антиоксиданти допомагають протидіяти цьому та можуть покращити ріст», — зазначив дерматолог Пол Фаррант.

Раніше ми писали про ефективні способи боротьби з алопецією. У сучасному світі завдяки сучасним косметологічним процедурам, медикаментам та хірургічним операціям можна ефективно відновити волосяний покрив.

Водночас експертка розповіла, чому людина постійно може відчувати холод та попередила, про які хвороби може сигналізувати цей симптом.

