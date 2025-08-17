Чотири продукти, у яких міститься добова доза вітаміну D

Вітамін D вкрай необхідний для нашого здоров’я / © Associated Press

Реклама

Вітамін D відіграє ключову роль у підтримці здоров’я кісток, м’язів і нервів, одночасно зміцнюючи імунну систему. Він допомагає травній системі засвоювати кальцій і фосфор, які є ключовими поживними речовинами для здоров’я кісток.

Рекомендована харчова норма для дорослих становить 600 МО (15 мкг) на день, збільшуючись до 800 МО (20 мкг), якщо ви старше 70 років.

Жирна риба

Жирна риба є одним із найбагатших природних джерел вітаміну D. Ось кілька сортів риби, які є найкращим джерелом.

Реклама

Лосось. 100-грамова порція фермерського лосося містить близько 526 МО, що покриває 66% вашої добової норми (DV). Ви також можете пошукати дикого лосося, оскільки вміст вітаміну D у ньому залежить від місця його вилову і сезону.

Скумбрія та палтус. Скумбрія містить 643 МО, а палтус — 190 МО на порцію.

Печінка тріски. Це поживне джерело містить концентровану дозу вітаміну D разом із корисними для серця омега-3 жирними кислотами.

Яєчні жовтки

Яєчні жовтки маленькі, але вони є чудовим способом отримати вітамін D, якщо ви не любите рибу. Один жовток містить близько 37 МО, але є одна особливість: яйця від курей, вирощених на відкритому повітрі, або тих, що отримують корм, збагачений вітаміном D, можуть містити в 3-4 рази більше вітаміну D.

Реклама

Насправді, деякі збагачені яйця можуть забезпечити до 34 815 МО на 100 грамів жовтка — достатньо, щоб покрити вашу щоденну потребу в кілька разів.

Гриби

Гриби можуть виробляти вітамін D під впливом сонячного світла. Незважаючи на те, що вони виробляють вітамін D2 (менш ефективний, ніж D3), вони є фантастичним рослинним варіантом. Гриби, які зазнали впливу ультрафіолету, можуть містити значну кількість вітаміну D.

Вівсянка

Багато пластівців і вівсянка збагачені вітаміном D, що робить їх зручним варіантом для сніданку. Не забувайте перевіряти вміст вітаміну D на етикетці, оскільки не всі злаки збагачені цим вітаміном. Полийте їх збагаченим молоком, щоб отримати подвійну дозу вітаміну D.

Раніше ми писали про продукти, що допоможуть уникнути зморшок. Їх треба щоденно вживати після 25 років.

Реклама

Крім того, ми писали про користь вживання вітаміну А.