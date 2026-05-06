Чотири щоденні звички, які непомітно підвищують ризик раку

Стрес, переїдання та дефіцит сну підвищують ризик розвитку онкології

Реклама

Старший клінічний радник і лікар загальної практики Дональд Грант назвав чотири повсякденні звички, які можуть провокувати стрімке зростання онкологічних захворювань серед молодих людей.

Які саме фактори способу життя найбільше шкодять нашому здоров’ю, повідомляє UNILAD.

Небезпека пасивного способу життя та поганого харчування

Медик наголошує, що брак фізичної активності є однією з головних проблем сучасного суспільства, адже понад 20% дорослих у Великій Британії та США ведуть малорухливий спосіб життя. Відсутність навіть помірних щоденних прогулянок сприяє збільшенню ваги та порушенню гормонального фону, що створює сприятливі умови для розвитку пухлин.

Реклама

«Фізичні вправи відіграють важливу роль у регулюванні гормонів, зменшенні запалення та підтримці імунної функції», — підкреслив Дональд Грант.

Іншим критичним фактором є раціон, переповнений ультраобробленими продуктами та червоним м’ясом за одночасної нестачі клітковини. Таке незбалансоване харчування має довгострокові негативні наслідки для організму і безпосередньо пов’язане зі збільшенням випадків раку кишківника та деменції.

Вплив ультрафіолету, стресу та дефіциту сну

Багато людей недооцінюють шкоду від надмірного перебування на сонці без захисту, забуваючи, що небезпечні ультрафіолетові промені здатні проникати навіть крізь хмари. Фахівець радить користуватися сонцезахисним кремом та носити закритий одяг протягом усього року, адже пошкодження клітин шкіри під час пікових годин або сонячних опіків може спровокувати онкологію.

Крім того, хронічний стрес і поганий сон (менше 7-9 годин на добу) також є небезпечними факторами, які опосередковано впливають на гормональний баланс та імунітет. З часом виснажений організм втрачає здатність ефективно відновлювати пошкоджені клітини, що робить його ще більш вразливим.

Реклама

«Прийнявши добре збалансовану дієту, уникаючи шкідливих звичок, таких як куріння або надмірне вживання алкоголю, кожен може покращити своє довгострокове здоров’я», — підсумував лікар.

Нагадаємо, сімейний стан може впливати не лише на емоційне благополуччя, а й на ризик розвитку онкологічних захворювань. Це підтвердило нове масштабне дослідження, яке виявило суттєві відмінності між одруженими людьми та тими, хто ніколи не перебував у шлюбі

Новини партнерів