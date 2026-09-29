Чуєте у вусі власне серцебиття: лікарі назвали можливі причини незвичного симптому

Слух / © Credits

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Якщо у вусі з’являється ритмічний шум, гул або пульсація, які точно збігаються з ударами серця, це може бути особливим видом тинітусу — пульсуючим шумом у вухах. На відміну від звичайного дзвону чи писку, такий симптом нерідко пов’язаний із рухом крові судинами голови та шиї.

Про це повідомляє Egeszsegkalauz.

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Пульсуючий шум може виникати як в одному, так і в обох вухах. Він буває постійним або періодичним і в деяких ситуаціях стає помітнішим — наприклад, під час фізичних навантажень, стресу або після того, як людина лягає.

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Чому у вусі можна чути власний пульс

Звичайний тинітус часто проявляється як дзвін, писк, гул або шипіння і не обов’язково пов’язаний із серцебиттям. Пульсуючий тинітус має іншу особливість — його ритм збігається з пульсом людини.

Однією з причин може бути зміна кровотоку в судинах, розташованих поблизу вуха. Через це звуки, які зазвичай залишаються непомітними, можуть стати чутними.

Серед можливих причин такого симптому — підвищений артеріальний тиск, атеросклероз, анемія, а також деякі особливості або порушення розвитку судин.

Водночас сам по собі пульсуючий шум не означає, що людина має певне захворювання. Щоб встановити причину, потрібне медичне обстеження.

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Чому шум стає сильнішим уночі

Пульсація може бути особливо помітною після того, як людина лягає спати. У тихій кімнаті зовнішніх звуків менше, тому внутрішній шум сприймається сильніше.

Крім того, симптом може посилюватися після фізичних навантажень, коли серце працює швидше, а кровотік посилюється. Стрес також може зробити пульсацію більш відчутною.

Які захворювання можуть бути пов’язані із симптомом

Підвищений тиск здатен змінювати кровотік і робити звуки, що виникають у судинах, більш помітними.

Ще однією можливою причиною є атеросклероз. Через звуження та втрату еластичності судин кров може рухатися інакше, що іноді спричиняє характерний шум.

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Пульсуючий тинітус також може виникати на тлі анемії. Коли організму не вистачає кисню, кровообіг може змінюватися, через що людина починає сильніше відчувати рух крові.

У рідкісних випадках причиною можуть бути аномалії судин голови або шиї. Саме тому тривалий або повторюваний пульсуючий шум не варто ігнорувати.

Як перевіряють причину

Під час обстеження лікар насамперед з’ясовує характер шуму: чи він виникає в одному або двох вухах, постійний чи періодичний і наскільки точно збігається з пульсом.

Також можуть перевірити слух і стан вуха, виміряти артеріальний тиск. Залежно від симптомів лікар може призначити аналізи крові або додаткові дослідження, зокрема КТ чи МРТ.

Лікування залежить від причини. Якщо шум пов’язаний із певним захворюванням або порушенням кровообігу, насамперед лікують саме цей стан.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Якщо пульсація у вусі з’явилася нещодавно, не минає або регулярно повторюється, варто звернутися до лікаря та пройти обстеження.

Особливо важливо не відкладати звернення по медичну допомогу, якщо разом із шумом виникли раптове погіршення слуху, запаморочення, оніміння чи слабкість обличчя, руки або ноги. Також консультація необхідна, якщо симптом з’явився після травми.

Таким чином, чутне у вусі серцебиття не обов’язково свідчить про серйозну проблему. Однак ритмічний шум, який точно збігається з пульсом, має кілька можливих причин, тому за тривалих або повторюваних симптомів краще з’ясувати їх разом із лікарем.

Як ми писали, у стані спокою нормальний пульс дорослої людини зазвичай становить 60–100 ударів за хвилину. Частота серцебиття залежить від віку, фізичної активності, стресу, температури тіла, положення тіла, ліків та інших факторів. Під час спорту або активної ходьби пульс природно прискорюється, а регулярні тренування з часом можуть зробити роботу серця ефективнішою. Показник нижче 60 ударів за хвилину називають брадикардією, однак сам по собі низький пульс не завжди означає проблему зі здоров’ям.

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