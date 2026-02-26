Чи дійсно пиття гарячої води вранці корисне: міфи та реальні факти

Користь пиття гарячої води значно перебільшена

Соціальні мережі переповнені порадами про те, що склянка гарячої води одразу після пробудження покращує травлення, прискорює метаболізм та знімає спазми. Однак лікарі наголошують, що користь від цього популярного ранкового ритуалу часто є перебільшеною.

Про це пише Popular Science.

Чим дійсно допомагає тепла вода

Гарячі напої чудово працюють, коли людина застуджена. Тепла рідина здатна тимчасово заспокоїти подразнення в горлі, а також допомагає швидше позбутися закладеності носа. Проте варто пам’ятати, що вода не лікує самі віруси чи бактерії. Якщо ж температура тіла тримається вище 38,5 градуса понад три дні, необхідно обов’язково звертатися до лікаря.

Крім того, тепла рідина може стимулювати роботу шлунково-кишкового тракту. Коли тепло потрапляє в організм, воно сприяє розслабленню м’язів, що опосередковано підтримує травлення та може стати в пригоді в разі закрепів.

Міфи про схуднення та детоксикацію

Ідея про те, що гаряча вода прискорює обмін речовин, є лише міфом. За словами експертів з харчування, організм за мілісекунди вирівнює температуру будь-якої рідини до температури тіла. Це вимагає мізерних витрат енергії, які жодним чином не впливають на вагу. Так само температура води не впливає і на очищення організму — за детоксикацію відповідають виключно печінка та нирки.

Водночас занадто гарячі напої можуть бути навіть небезпечними. Щоденне вживання рідини з температурою понад 65 градусів здатне подразнювати стравохід і суттєво підвищувати ризик виникнення онкологічних захворювань.

Головне — пити достатньо

Для здоров’я найважливіше — підтримувати загальний рівень гідратації. Коли розумні ваги сигналізують про низький рівень води в організмі, треба просто зосередитися на тому, щоб випивати свою щоденну норму, а температура напою при цьому має другорядне значення.

«Загальне споживання рідини має набагато більше значення, ніж те, гаряча у вас вода чи холодна. Багато дорослих хронічно зневоднені просто тому, що п’ють недостатньо», — зазначає дієтологиня Діана Ліндсі-Адлер.

Якщо пиття саме теплої води допомагає вам споживати більше рідини протягом дня — сміливо ставте чайник. Проте звичайна вода кімнатної температури принесе вашому тілу абсолютно таку ж користь.

Нагадаємо, недостатнє споживання води може мати серйозні наслідки для організму — настільки, що після цього хочеться замінити ранкову каву склянкою звичайної води. Експертка розповіла, як саме реагує тіло, коли йому бракує рідини, та чому зневоднення небезпечніше, ніж здається на перший погляд.