Чи дійсно щеплення небезпечні: медики розвінчали найпопулярніші міфи про вакцинацію

Науковці категорично спростовують усі поширені міфи про небезпеку щеплень / © Associated Press

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Медичні експерти звернули увагу на глобальну кризу довіри до вакцинації, яка виникла через парадоксальний успіх сучасної медицини. Оскільки смертельні хвороби на кшталт чорної віспи чи поліомієліту майже зникли, сучасні покоління більше не бачать їхніх жахливих наслідків. Через цю ілюзію безпеки люди почали масово недооцінювати реальну загрозу інфекцій та довіряти сумнівним чуткам в інтернеті про небезпеку та шкоду щеплень.

Про найпоширеніші страхи антивакцинаторів та їхнє наукове спростування пише EgészségKalauz.

Розвінчання головних міфів

Спеціалісти наголошують, що людська психіка схильна шукати хибні причинно-наслідкові зв’язки, тому батьки часто помилково звинувачують вакцину у будь-яких симптомах після уколу. Зокрема, багато хто вважає, що природний імунітет після перенесеної хвороби є кращим за штучний, але ціна такого захисту може бути смертельною. Водночас вакцина безпечно вчить організм захищатися у контрольованих лабораторних умовах без найменшого ризику для життя.

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Експерти категорично спростовують й інші найпоширеніші вигадки антивакцинаторів:

Міф про аутизм: ця сумнозвісна теорія базується на єдиному сфальсифікованому дослідженні, яке було офіційно відкликане після міжнародних перевірок.

Перевантаження імунітету: щодня малюки стикаються з тисячами природних вірусів та бактерій, тому кількість антигенів у вакцині є для них абсолютно мізерною.

Безпека через інших: колективний імунітет працює лише тоді, коли захищена абсолютна більшість, інакше виникає пряма загроза для немовлят та важкохворих.

Суворий контроль та безпека

Сучасна розробка та тестування вакцин вважається найбільш суворо регульованим процесом у всій медичній галузі. Навіть після офіційного виходу препарату на ринок глобальні органи охорони здоров’я продовжують безперервно моніторити його вплив на пацієнтів по всьому світу. У разі виникнення будь-яких сумнівів щодо доцільності щеплення медики радять завжди звертатися за індивідуальною консультацією до свого лікаря.

«Наші рішення варто ґрунтувати на науково доведених фактах, а не на безпідставних страхах», — наголошують експерти.

Надійним джерелом достовірної інформації також є офіційні бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Своєчасна імунізація досі залишається найефективнішим інструментом захисту від забутих, але вкрай небезпечних інфекцій. Таким чином кожен свідомий громадянин допомагає зберегти не лише власне здоров’я, а й надійний колективний імунітет усього суспільства.

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Нагадаємо, на тлі перемоги над більшістю небезпечних інфекцій у світі досі залишаються хвороби, проти яких медицина безсила. У Східній Африці поширюється спалах вірусу Ебола, проти якого досі немає вакцини. Кількість заражених та загиблих збільшується, ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію міжнародного значення.

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