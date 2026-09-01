Чи дійсно важкі тренування викликають гормональний збій: експерти шокували правдою про кортизол

Підвищення рівня кортизолу під впливом фізичних навантажень є нормальною реакцією організму / © Credits

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Останніми роками велнес-блогери почали масово звинувачувати гормон стресу у появі набряків чи вигоранні та закликати відмовитися від виснажливого спорту на користь йоги або пілатесу. Проте вчені називають такі твердження хибними, адже сплеск кортизолу під час фізичної активності є природною та абсолютно нормальною реакцією здорового організму.

Про це пише The New York Times.

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Справжня роль гормону та реакція організму

Головне завдання кортизолу полягає у допомозі організму швидко реагувати на стресові ситуації, запускаючи природний механізм «бий або біжи». Цей гормон посилює приплив крові до м’язів, регулює серцебиття, допомагає боротися з інфекціями та дає потужний заряд енергії завдяки розщепленню вуглеводів.

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«Це схоже на нарощування м’язів. З часом ви тренуєте своє тіло бути більш витривалим», — пояснила докторка Олена Фан, ендокринологиня та доцентка Медичної школи Ікана на горі Синай.

Довгостроковий вплив та важливість відновлення

Будь-яке інтенсивне тренування сигналізує тілу про необхідність виділення гормонів, що сприяє кращому постачанню кисню до м’язів під час активності. Після завершення заняття та повноцінного відновлення рівень кортизолу стрімко падає, часто опускаючись навіть нижче вихідного базового показника.

Для того, щоб виснажливі фізичні навантаження дійсно знижували стрес і базовий рівень кортизолу, необхідно дотримуватися кількох критично важливих правил. Зокрема, фахівці дають такі рекомендації щодо безпечного режиму тренувань та відпочинку:

споживати достатню кількість поживних речовин та вуглеводів, щоб гормон не залишався високим після заняття;

уникати перетренованості та не проводити тривалі виснажливі сесії без належного відновлення;

обирати менш інтенсивні практики , такі як йога або тай-чі, у дні сильної фізичної втоми;

зробити здоровий сон головним пріоритетом для забезпечення нормальної роботи всього організму.

«Налаштуйтеся на себе, трохи прислухайтеся до свого тіла, будьте лагідними до себе в ті часи, коли ви почуваєтеся не найкращим чином. Але не відмовляйтеся від високоінтенсивних тренувань чи довгих пробіжок заради кортизолу», — підсумував професор кінезіології Університету Макмастера Стюарт Філліпс.

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Нагадаємо, кава — один із найпопулярніших напоїв у світі, і українці тут не виняток. Проте мало хто замислюється, що ранкова чашка еспресо змушує організм працювати в режимі підвищеної готовності. Після чашки кави рівень кортизолу в крові зростає.

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