Чи допомагає зелений чай від випадіння волосся та як його використовувати у догляді

Зелений чай дедалі частіше розглядають як природну підтримку для зміцнення волосся. Завдяки високому вмісту антиоксидантів та кофеїну він може сприяти здоров’ю волосяних фолікулів.

Про це повідомило видання verywellhealth.com.

Зелений чай містить поліфеноли та епігаллокатехін галат — сполуки, що захищають фолікули від ушкоджень і можуть зменшувати запалення. А кофеїн, за даними наукових оглядів, здатний стимулювати фолікули та зміцнювати волосся. Водночас медики попереджають: зелений чай варто сприймати як додатковий засіб, а не лікування від випадіння волосся. Якщо ви помічаєте значне витончення, варто звернутися до дерматолога.

Фахівці пропонують кілька способів включити зелений чай у догляд: наносити охолоджений напій на шкіру голови, пити дві-три чашки щодня. Оптимальний варіант залежить від чутливості до кофеїну та стану здоров’я.

У більшості людей зелений чай безпечний у помірних кількостях, однак перевищення норми може спричиняти нервозність, проблеми зі сном, нудоту або дискомфорт у шлунку. Місцеве застосування іноді викликає сухість чи подразнення шкіри голови. Також можливі взаємодії з деякими ліками — зокрема, аторвастатином, надололом та ралоксифеном.

Варто пам’ятати: результат залежить від багатьох чинників — генетики, гормонів, загального стану здоров’я та догляду за шкірою голови. Тож зелений чай може стати корисним доповненням, але не гарантує покращення для всіх.

