Чи корисна лимонна вода насправді: експерти розвінчали популярні міфи

Вода з лимоном / © Credits

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Лимонна вода давно стала популярним елементом ранкових ритуалів, а в соціальних мережах їй часто приписують здатність прискорювати метаболізм, спалювати жир, очищати організм від токсинів і навіть покращувати стан шкіри. Однак дієтологи наголошують, що більшість таких тверджень не мають наукового підґрунтя.

Про це повідомило видання martha stewart.

Лимонна вода — це звичайна питна вода з додаванням лимонного соку. Зазвичай для її приготування використовують сік половини лимона на склянку води. Напій можна пити як охолодженим, так і теплим, однак додавати лимон до окропу фахівці не радять, адже висока температура може зменшити вміст вітаміну С.

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Дієтологи Кара Гарбстріт та Еббі Шарп наголошують: популярне твердження про «детоксикаційні» властивості лимонної води не має наукового підґрунтя. За їхніми словами, очищення організму від продуктів обміну забезпечують саме печінка та нирки.

Експерти також заперечують міф про те, що лимонна вода сприяє швидкому схудненню. Як пояснює Гарбстріт, наразі немає доказів, що вона впливає на спалювання жиру чи помітно змінює масу тіла. Невелике збільшення енергетичних витрат після вживання води пов’язане із процесами її засвоєння та підтримання температурного балансу організму, а не з дією лимона.

Водночас лимонна вода може бути корисною для контролю ваги, якщо замінює солодкі газовані напої, соки чи інші висококалорійні альтернативи. У такому випадку людина просто споживає менше калорій, а позитивний ефект досягається завдяки зміні харчових звичок, а не особливим властивостям лимона.

Лимони містять вітамін С та антиоксиданти, проте їхня кількість у склянці лимонної води зазвичай незначна. Адже для приготування напою використовують лише частину плоду. За словами Гарбстріт, більшість людей можуть отримувати достатньо вітаміну С зі збалансованого раціону, багатого на овочі та фрукти.

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На думку Еббі Шарп, головна перевага лимонної води полягає в тому, що вона допомагає підтримувати водний баланс. Якщо легкий цитрусовий смак спонукає людину частіше пити воду, така звичка може позитивно впливати на самопочуття. Для багатьох людей тепла лимонна вода також стає приємною частиною ранкового ритуалу.

Дієтологиня додає, що достатнє споживання води зранку підтримує нормальну роботу травної системи та може сприяти регулярному випорожненню кишечника. Однак це не слід плутати з так званим очищенням організму від токсинів.

Попри певні переваги, лимонна вода має і свої обмеження. Через високу кислотність лимонний сік здатний поступово пошкоджувати зубну емаль. Щоб зменшити цей ризик, фахівці радять пити напій через соломинку та після цього полоскати рот чистою водою.

Обережність також рекомендують людям із печією або кислотним рефлюксом. У деяких випадках лимонна вода, особливо якщо вживати її натщесерце, може посилювати дискомфорт і провокувати неприємні симптоми.

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Нагадаємо, раніше експерти надали рекомендації щодо безпечної поведінки у спекотні дні. Однією з головних порад стало обмеження вживання алкоголю та кофеїну, особливо у вечірній час.

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