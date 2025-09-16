© pixabay.com

Медична довідка для відвідування басейну не потрібна. В Україні немає жодного закону, який би зобов’язував надавати такий документ.

Про це пише Міністерство охорони здоров’я України.

Міф про обов’язкову довідку

Міністерство охорони здоров’я України не затверджувало ані форми довідки для відвідування басейну, ані інструкції для її заповнення. Санітарні норми для плавальних басейнів також не містять вимог щодо обов’язкового медогляду для відвідувачів. Ця практика є спадщиною радянських часів, коли через відсутність сучасних методів очищення води довідки були законодавчо закріплені.

У сучасному світі, як і в багатьох інших країнах, санітарна безпека басейнів забезпечується якісним очищенням води, за що відповідає власник закладу. Відмова в обслуговуванні через відсутність такої довідки може розцінюватися як порушення прав споживачів.

Коли варто звернутися до лікаря

Хоча довідка не є обов’язковою, якщо ви почуваєтесь зле, краще відмовитися від відвідування басейну та звернутися до лікаря за консультацією. Це питання власної безпеки та здоров’я.

Нагадаємо, ще 2019 року в Україні скасувати медичні довідки при наймі на роботу або для відвідування басейнів.