Чи може кава забарвити зуби у жовтий колір

Навіть одна чашка кави на день може збільшити ризик розвитку карієсу / © Pixabay

У сучасному суспільстві турбота про здоров’я завжди є актуальною. Також важливо не забувати про здоров’я зубів. Кава, яку вживають усі кожного дня, може суттєво зашкодити ротовій порожнині.

Дослідження показують, сама по собі кава не псує зубів, але вона сприяє більшій кількості нальоту на зубах, який із часом досить складно почистити. Тому можна зробити висновок, що опосередковано кава може сприяти погіршенню здоров’я зубів і ясен, але за хорошого догляду й регулярних відвідин стоматолога ризики мінімізуються.

Регулярне вживання кави забарвлює зуби, перетворюючи їх на темніші, наприклад, жовті. Це тому, що зуби мають крихітні пори, як і ваша шкіра. Темний колір кави, який походить від дубильних речовин, проникає в пори, залишаючи природні плями. Це означає, що плями не можна видалити, просто видаливши те, що є на поверхні.

Що потрібно обов’язково робити

вживайте велику кількість води, щоб змити залишки рідини;

ретельно чистіть зуби щіткою та зубною ниткою після вживання кави. Рекомендується почекати принаймні 30 хвилин після вживання кави, щоб почистити зуби, оскільки це дозволить кислоті у роті нейтралізуватися;

після чашки кави вживайте овочі, такі як морква та селера, це допоможе зменшити зміну кольору зубів та освіжити дихання;

обмежте споживання кави до однієї або двох чашок на день;

відвідуйте стоматолога два рази на рік для професійного чищення зубів.

