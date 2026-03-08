Чи може пізній сніданок зіпсувати фігуру

Важливо не пропускати сніданок / © pexels.com

Вживання їжі в більш ранні години допомагає сповільнити набір ваги, який часто прогнозується у людей з високим генетичним ризиком ожиріння.

Про це йдеться у новому дослідженні.

Інтерес до часу прийому їжі пов’язаний з його впливом на метаболізм, витрату енергії та циркадні ритми організму.

Так звані цайтгебери — внутрішні «сигнали часу» — синхронізують роботу циркадних годинників, зокрема і в метаболічно активних тканинах, таких як печінка, підшлункова залоза і жирова тканина.

Зрушення в режимі харчування можуть порушувати цю синхронізацію, що в підсумку впливає на обмін речовин. Якщо периферичні осцилятори в органах, чутливих до часу вживання їжі, працюють неузгоджено з центральним годинником, що орієнтується на світловий режим, це може підвищувати ризик метаболічних порушень і ожиріння.

Раннє харчування допомагає утримувати знижену вагу і знижує вплив генетичних факторів, що робить його перспективним елементом персоналізованої профілактики ожиріння.

