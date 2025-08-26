ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
2 хв

Чи може газованка спричинити облисіння: вчені дали відповідь

Газовані напої можуть стимулювати запальні процеси на шкірі голови, що, за словами науковців, здатне призводити до випадіння волосся.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Газовані напої

Газовані напої / © www.freepik.com/free-photo

Звичка до солодких газованих напоїв може бути пов’язана з підвищеним ризиком випадіння волосся. Науковці вивчили результати робіт за останні десять років і дійшли висновку, що харчування та дієта безпосередньо впливають на здоров’я волосся. Особливу роль відіграють рівень вітаміну D та заліза, а також обмеження у вживанні алкоголю й підсолоджених напоїв.

Про це повідомило The Independent.

Автори аналізу наводять дані дослідження 2023 року, проведеного в Університеті Цінхуа (Китай), у якому взяли участь понад тисяча молодих чоловіків. У ньому йшлося, що споживання понад 11 банок газованих напоїв на тиждень (близько 3,5 літра) може збільшувати ризик розвитку облисіння за чоловічим типом. Дослідники тоді наголосили, що встановити прямий причинно-наслідковий зв’язок складно, однак отримані результати потребують подальшого вивчення.

Схожі висновки робили й у 2016 році: вчені виявили, що продукти з високим вмістом простих цукрів можуть опосередковано впливати на випадіння волосся. Це пояснюється тим, що надлишок цукру стимулює вироблення шкірного сала, яке створює сприятливе середовище для бактерій. У результаті виникають запальні процеси на шкірі голови, які сприяють втраті волосся.

Дослідники також звертають увагу на інші наслідки споживання солодких напоїв — вони пов’язані з ожирінням, карієсом та порушеннями метаболізму, які своєю чергою можуть впливати і на стан волосся.

Водночас науковці наголошують, що правильне харчування може стати важливою складовою профілактики алопеції. Користь мають соєві продукти, білок та хрестоцвіті овочі. Крім того, достатній рівень вітаміну D та заліза зменшує вираженість випадіння волосся і підтримує його ріст.

За даними Національної ради з питань старіння (США), 85% чоловіків та 33% жінок стикаються з проблемою випадіння волосся упродовж життя. У чверті чоловіків перші ознаки облисіння з’являються до 30 років.

Найпоширенішою формою втрати волосся є андрогенетична алопеція — спадкове облисіння, яке вражає як чоловіків, так і жінок. У деяких випадках його можна лікувати медикаментами чи хірургічним шляхом, однак ефективність терапії різниться. Також буває, що волосся відновлюється самостійно без втручання.

Учені з Порту підсумували, що подальші дослідження необхідні, аби чіткіше зрозуміти взаємозв’язок між дієтою та здоров’ям волосся і сформувати науково обґрунтовані рекомендації для профілактики алопеції.

Нагадаємо, вчені заявили, що стримування сліз активує стресові гормони та впливає на серце, тиск і нервову систему.

Дата публікації
Кількість переглядів
134
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie