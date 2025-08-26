Чи може газованка спричинити облисіння: вчені дали відповідь

Газовані напої / © www.freepik.com/free-photo

Звичка до солодких газованих напоїв може бути пов’язана з підвищеним ризиком випадіння волосся. Науковці вивчили результати робіт за останні десять років і дійшли висновку, що харчування та дієта безпосередньо впливають на здоров’я волосся. Особливу роль відіграють рівень вітаміну D та заліза, а також обмеження у вживанні алкоголю й підсолоджених напоїв.

Про це повідомило The Independent.

Автори аналізу наводять дані дослідження 2023 року, проведеного в Університеті Цінхуа (Китай), у якому взяли участь понад тисяча молодих чоловіків. У ньому йшлося, що споживання понад 11 банок газованих напоїв на тиждень (близько 3,5 літра) може збільшувати ризик розвитку облисіння за чоловічим типом. Дослідники тоді наголосили, що встановити прямий причинно-наслідковий зв’язок складно, однак отримані результати потребують подальшого вивчення.

Схожі висновки робили й у 2016 році: вчені виявили, що продукти з високим вмістом простих цукрів можуть опосередковано впливати на випадіння волосся. Це пояснюється тим, що надлишок цукру стимулює вироблення шкірного сала, яке створює сприятливе середовище для бактерій. У результаті виникають запальні процеси на шкірі голови, які сприяють втраті волосся.

Дослідники також звертають увагу на інші наслідки споживання солодких напоїв — вони пов’язані з ожирінням, карієсом та порушеннями метаболізму, які своєю чергою можуть впливати і на стан волосся.

Водночас науковці наголошують, що правильне харчування може стати важливою складовою профілактики алопеції. Користь мають соєві продукти, білок та хрестоцвіті овочі. Крім того, достатній рівень вітаміну D та заліза зменшує вираженість випадіння волосся і підтримує його ріст.

За даними Національної ради з питань старіння (США), 85% чоловіків та 33% жінок стикаються з проблемою випадіння волосся упродовж життя. У чверті чоловіків перші ознаки облисіння з’являються до 30 років.

Найпоширенішою формою втрати волосся є андрогенетична алопеція — спадкове облисіння, яке вражає як чоловіків, так і жінок. У деяких випадках його можна лікувати медикаментами чи хірургічним шляхом, однак ефективність терапії різниться. Також буває, що волосся відновлюється самостійно без втручання.

Учені з Порту підсумували, що подальші дослідження необхідні, аби чіткіше зрозуміти взаємозв’язок між дієтою та здоров’ям волосся і сформувати науково обґрунтовані рекомендації для профілактики алопеції.

