Чи можна купатися у відкритих водоймах: які інфекції загрожують та як вберегтися

Купатися заборонено

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З приходом літа багато хто прагне освіжитися у природних водоймах, але оманлива прохолода річок, озер та ставків може приховувати неочікувані небезпеки. Навіть візуально чиста вода нерідко стає середовищем для розмноження шкідливих бактерій та небезпечних паразитів.

На відміну від басейнів, відкриті водойми не проходять фільтрацію чи дезінфекцію. Це створює ідеальні умови для розвитку патогенних мікроорганізмів, здатних викликати серйозні захворювання. Особливо високий ризик підхопити інфекцію у дітей, людей похилого віку та осіб з ослабленим імунітетом. Як купатись безпечно, пише 24 Канал.

Що можна «підхопити» у відкритій воді

Зараження найчастіше трапляється, якщо вода потрапляє до організму через рот, очі або відкриті рани. Наприклад, у прісній воді часто трапляються лептоспіри — бактерії, які провокують лептоспіроз. У 2024 році на Львівщині через це захворювання госпіталізували 16-річного хлопця — інфекція проникла через подряпини після купання у річці.

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Ще одна загроза — вібріони. Вони здатні викликати важкі інфекції, які лікуються лише антибіотиками. Такі бактерії мешкають переважно у солонуватій воді. Після підриву Каховської ГЕС у 2023 році їх виявляли у водоймах півдня України.

Не менш небезпечні й паразити. Лямблії, які спричиняють шлункові розлади, можна «випити» разом із водою. А смертельно небезпечна амеба Naegleria fowleri здатна викликати запалення мозку. Та хоча в Україні таких випадків поки не фіксували, через зміну клімату географія цього паразита розширюється.

Як обрати безпечне місце для купання

Повністю перевірити воду в природній водоймі — нереально, але навіть візуальна оцінка допоможе уникнути проблем. Наприклад, якщо водойма має неприємний запах, піну або дивний наліт на поверхні — такі водойми непридатні для купання. Також не варто купатися після сильних дощів або в стоячих водоймах, зокрема ставках.

Поради для безпечного купання

Уникайте плавання з відкритими порізами;

не ковтайте воду і не допускайте її потрапляння у ніс;

після купання ретельно мийте руки;

не пірнайте — краще тримайте голову над водою.

Раніше ми писали про те, чи можна купатися в басейні або водоймі жінкам, які годують грудьми.

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