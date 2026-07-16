Чи можна обгоріти у воді: відповідь, яка здивує багатьох

Сонячний опік / © Фото з відкритих джерел

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Багато людей вважають, що під час купання ризик отримати сонячний опік значно менший. Проте вода не захищає шкіру від ультрафіолетового випромінювання, а відчуття прохолоди лише створює хибне враження безпеки.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

Ультрафіолетові промені здатні проникати крізь воду, тому під час плавання, відпочинку на надувному матраці чи перебування на мілководді шкіра продовжує зазнавати їхнього впливу. Через те, що вода охолоджує тіло, людина часто не помічає, як обгорає, а почервоніння проявляється лише через кілька годин.

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До того ж поверхня води відбиває частину сонячних променів, через що окремі ділянки тіла, зокрема плечі, ніс і підборіддя, можуть отримувати ще більшу дозу ультрафіолету.

Експерти також застерігають, що похмура погода не гарантує захисту. Значна частина ультрафіолетового випромінювання проходить крізь хмари, тому сонячний опік можна отримати навіть без яскравого сонця.

Для захисту рекомендують використовувати сонцезахисний крем широкого спектра дії із SPF не нижче 30, а краще — SPF 50. Засіб бажано наносити на суху шкіру ще до виходу на сонце, щоб він встиг увібратися. При цьому навіть водостійкий крем не забезпечує захист на весь день. Після тривалого купання, витирання рушником або сильного потовиділення його потрібно наносити повторно. Загалом фахівці радять оновлювати сонцезахисний засіб кожні дві години.

Найбільш інтенсивним ультрафіолетове випромінювання зазвичай буває в проміжку від 11:00 до 15:00. Якщо є можливість, у цей час варто перебувати в затінку або користуватися парасолькою, капелюхом і одягом із захистом від ультрафіолету.

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Експерти наголошують, що захист від сонця важливий не лише для запобігання опікам. Регулярний надмірний вплив ультрафіолету може пришвидшувати старіння шкіри, сприяти появі пігментних плям і в довгостроковій перспективі підвищувати ризик розвитку раку шкіри. Саме тому навіть під час відпочинку у воді не варто нехтувати сонцезахисними засобами.

Нагадаємо, неправильне використання сонцезахисного крему може суттєво знизити його ефективність. Дерматологи пояснили, коли саме потрібно наносити SPF перед виходом на сонце, а також назвали найпоширеніші помилки, через які шкіра залишається недостатньо захищеною.

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