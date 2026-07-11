Чи можна пити алкоголь у спеку: експерти дали важливе попередження

Алкоголь / © Associated Press

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У спекотну погоду навіть невелика кількість алкоголю може значно сильніше впливати на організм. Лікарі попереджають, що це підвищує ризик зневоднення, теплового виснаження та непритомності.

Про це пише «Egeszseg Kalauz».

У сильну спеку організм охолоджується завдяки активному потовиділенню, через що швидко втрачає воду та мінерали. Алкоголь лише посилює цей процес, адже має сечогінний ефект і сприяє ще більшій втраті рідини.

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Крім того, спиртні напої розширюють судини, через що людина може відчути короткочасне полегшення. Насправді ж це порушує природну терморегуляцію організму і збільшує ризик перегрівання.

Фахівці наголошують, що навіть один келих пива, вина чи коктейлю може негативно позначитися на самопочутті, якщо людина тривалий час перебувала на сонці, пила мало води або займалася фізичною активністю.

Особливо уважними треба бути людям похилого віку, вагітним жінкам, людям із серцево-судинними захворюваннями, хворобами нирок, а також тим, хто приймає препарати для зниження артеріального тиску чи сечогінні засоби.

Які симптоми свідчать про небезпеку

Медики радять негайно припинити вживання алкоголю і перейти до прохолодного місця, якщо з’явилися сильна спрага, головний біль, запаморочення, слабкість, нудота, прискорене серцебиття або сплутаність свідомості.

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У тяжких випадках можливі непритомність і теплове виснаження, які потребують невідкладної медичної допомоги.

Експерти рекомендують у спекотні дні максимально обмежити вживання алкоголю або взагалі відмовитися від нього. Якщо ж уникнути цього неможливо, треба пити достатньо води, не вживати спиртне натщесерце, перебувати в затінку та уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями.

На думку медиків, найкращим способом вберегти здоров’я під час спеки залишається помірність, достатня кількість рідини та уважне ставлення до сигналів власного організму.

Нагадаємо, поєднання алкоголю з антидепресантами нівелює ефект лікування, оскільки спиртне діє як депресант і порушує хімічний баланс мозку. Воно також погіршує якість сну, пригнічуючи REM-фазу. Лікар Девід Стрім радить повністю відмовитися від алкоголю на початку терапії (перші 4–6 тижнів), а надалі вживати його вкрай рідко.

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