Чи можна пити каву на голодний шлунок: відповідь лікарів

Лікарі попереджають: ранкова кава на голодний шлунок може нашкодити здоров’ю. Вживання напою натще здатне спричинити проблеми з травленням, серцево-судинною та нервовою системами.

Чим небезпечна кава без їжі

Найперше під загрозою опиняється шлунок. Медики зазначають, що кава натще може стати причиною печії, нудоти, гастриту чи навіть виразки. Для тих, хто вже має проблеми з травною системою, навіть невелика чашка напою здатна посилити симптоми.

Коли пити каву правильно

Фахівці радять вживати каву лише після повноцінного сніданку. Найкраще робити це через півгодини-годину після їжі. Тоді напій не зашкодить організму та принесе більше користі.

Оптимальний час для кави

Найбільш корисним є ранкове споживання — з 9:30 до 11:30. У цей період в організмі знижується рівень кортизолу, і кава допомагає його підвищити, даруючи бадьорість.

Чому не варто пити каву ввечері

Експерти застерігають: після 16:00 каву краще не вживати. Вона може перезбудити нервову систему та стати причиною безсоння. Рекомендовано робити останній ковток напою щонайменше за 4 години до сну.

