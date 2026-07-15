Чи можна пити каву на голодний шлунок зранку: нутриціолог дав остаточну відповідь

Нутриціолог розповів, чи можна пити каву нащесерце / © Pixabay

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Серед прихильників здорового способу життя досі точаться палкі суперечки про те, чи можна починати день із філіжанки кави на голодний шлунок. Багато хто переконаний, що цей ритуал шкодить шлунку, згущує кров та зневоднює організм.

Відомий український нутриціолог Віктор Мандзяк розвінчав ці популярні страшилки та пояснив, чому не варто відмовлятися від ранкового задоволення.

За словами експерта, статистика свідчить про зворотне: люди, які випивають близько чотирьох чашок кави на день, мають навіть нижчий ризик серцево-судинних захворювань. При цьому більшість із них, найімовірніше, п’ють каву саме натщесерце. Експерт зазначає, що природне нічне випаровування вологи — це нормальний фізіологічний процес, адже люди є денними істотами і вночі не п’ють воду, тож до ранку кров дійсно стає трохи густішою.

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Багатьом важко прокинутися вранці, але нутриціолог запевняє, що проблема зовсім не в каві чи «загустінні» крові. Це звичайний процес переходу ссавців зі стану сну в активну фазу.

«В організмі 50 літрів води, кава не може забрати з вашого організму останні краплі води — і питання, чи вона взагалі її забирає», — наголошує фахівець.

Він посилається на наукове дослідження 2016 року, яке довело, що кава насичує організм вологою не гірше, ніж звичайна вода. Твердження про сильний сечогінний ефект напою також виявилося суттєво перебільшеним.

Нутриціолог пояснює, що цей ефект є незначним і помітний лише за дуже високих доз кофеїну. До того ж у людей, які вживають каву регулярно, з часом розвивається толерантність до її діуретичної дії.

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«Спожита зранку натщесерце кава практично не виводить воду з організму. Навпаки, враховуючи, що каву ми так чи інакше п’ємо з водою — вона гідратує організм, а не забирає вологу», — підкреслює Віктор Мандзяк.

Тому фахівець закликає не створювати для себе вигаданих обмежень і починати ранок так, як комфортно саме вам.

«Хочете, любите пити зранку склянку води натще — будь ласка, пийте. Не хочете — випийте кави. Попили каву — йдете вживаєте їжу, запиваєте водою, чаєм, чи що ви там любите, — живіть то життя», — підсумував експерт.

Раніше ТСН.ua писав про те, як однин несподіваний інгредієнт може покращити смак кави.

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Водночас експерти кажуть, що якщо пити каву в першій половині дня (до полудня), це навіть знижує ризик померти від хвороб серця. Однак у другій половині дня з нею варто бути обережнішими — фахівці радять випивати останню чашку щонайменше за 6–8 годин до того, як лягатимете спати, щоб не зіпсувати собі сон.

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