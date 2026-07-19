Чи можна пити пігулки від тиску з риб’ячим жиром: що кажуть лікарі

Риб’ячий жир та таблетки від тиску / © Unsplash

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Риб’ячий жир — дуже корисний для нашого здоров’я, тож чимало людей вживають цю добавку щодня або додають жирну рибу до свого щоденного раціону. Однак варто знати про вплив риб’ячого жиру на пігулки проти тиску. Кому може бути небезпечно приймати риб’ячий жир разом із пігулками проти високого тиску?

Про це пише Health.com.

Чи можна пити риб’ячий жир разом з пігулками проти тиску

Вживання риб’ячого жиру разом із ліками проти артеріальної гіпертензії загалом є безпечним, проте перевищення рекомендованих доз може спровокувати різке та небезпечне падіння тиску. Про це свідчать результати медичних досліджень та рекомендації фахівців.

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Риб’ячий жир, який є джерелом омега-3 жирних кислот, забезпечує помірне зниження артеріального тиску завдяки здатності розширювати судини. Це полегшує роботу серця. Водночас поєднання біодобавок із гіпотензивними препаратами посилює цей ефект.

Якщо терапія проходить без медичного нагляду, або пацієнт приймає понад 3 грами риб’ячого жиру на день, ризик критичного падіння тиску суттєво зростає.

Медична практика показує, що пряма взаємодія між риб’ячим жиром та медикаментами від тиску наразі не зафіксована, проте їхній спільний кумулятивний ефект потребує контролю.

За даними дослідження Американської асоціації серця (AHA), щоденний прийом близько 3 грамів риб’ячого жиру призводить до помірного зниження тиску: систолічного — в середньому на 3 мм рт. ст., а діастолічного — приблизно на 1,5 мм рт. ст.

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При збільшенні дозування фіксується значне падіння показників. Зокрема, у пацієнтів із гіпертонією, які споживали до 5 грамів риб’ячого жиру на добу, систолічний тиск знижувався майже на 4 мм рт. ст.

Медики попереджають: якщо на тлі одночасного прийому препаратів та омега-3 з’являються запаморочення, слабкість або переднепритомний стан, це може свідчити про надмірне зниження тиску. У таких випадках необхідно терміново звернутися до лікаря для коригування дози ліків.

Щоб уникнути ускладнень, фахівці рекомендують безперервно контролювати рівень артеріального тиску, обмежити дозування риб’ячого жиру в капсулах до 3 грамів на добу або менше та розглянути можливість заміни омега-3 у капсулах на жирну рибу.

Окремо медики радять консультуватися з лікарями, якщо ви маєте алергію на рибу чи морепродукти.

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Чи корисний риб’ячий жир: відповідь лікаря

Нагадаємо, вся риба є цінним джерелом білка та мінералів, проте саме жирні сорти містять омега-3 жирні кислоти, які зменшують запалення в організмі, захищають кровоносні судини й суттєво знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань та інсульту.

Найкраще отримувати ці речовини природним шляхом, споживаючи жирну рибу — лосось, сардину, скумбрію, оселедець принаймні 2–3 рази на тиждень. Хоча деякі види риби можуть містити ртуть, користь від її включення до здорового раціону зазвичай перевищує потенційні ризики від забруднення.

За словами лікарки Катерини Толстікової, вживання риби є ефективнішим для серця, ніж прийом біодобавок. Рослинні джерела омега-3 мають інший склад і не забезпечують організм необхідною кількістю корисних елементів.

Додатковий прийом риб’ячого жиру в капсулах доцільний лише за умови підтвердженого аналізами зниження індексу омега в організмі та лише за призначенням лікаря на основі скарг і анамнезу.

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