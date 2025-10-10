Чи можна пити трав’яний чай щодня: експерти дали неочікувану відповідь про користь напою

Які трав’яні чаї можна пити щодня / © www.freepik.com/free-photo

Трав’яний чай здається найкориснішим напоєм — без кофеїну, ароматний і натуральний. Багато хто замінює ним звичайний чорний або зелений чай, вважаючи, що шкоди не буде. Але лікарі попереджають: навіть природні засоби мають свій ліміт. Регулярне вживання трав може як підтримати організм, так і викликати небажані наслідки.

Коли трав’яний чай справді корисний

У помірній кількості трав’яні чаї — це джерело антиоксидантів, вітамінів і мікроелементів. Вони допомагають зняти напругу, покращують сон, травлення та зміцнюють імунітет.

Корисно пити щодня, але не більше 2 чашок:

М’яту — заспокоює нервову систему, полегшує травлення.

Мелісу — допомагає за стресу, покращує сон.

Шипшину — зміцнює імунітет, багата на вітамін С.

Іван-чай — тонізує, не підвищує тиск, підтримує роботу шлунку.

Ромашку — зменшує запалення, сприяє здоров’ю шкіри.

Такі напої можна пити курсами по 2-3 тижні, роблячи перерву, щоб організм не звикав.

Які трав’яні чаї не варто пити щодня, бо це може нашкодити здоров’ю

Навіть корисні трави містять біологічно активні речовини, які за надлишку здатні викликати зворотний ефект.

Не варто пити щодня:

Звіробій — може знижувати ефективність деяких ліків, підвищує чутливість до сонця.

Солодку — затримує рідину, підвищує тиск.

Гібіскус (каркаде) — за гіпотонії може викликати запаморочення.

Полин, шавлію, чебрець — у великих кількостях подразнюють слизову шлунку.

Такі чаї варто пити курсами по 7-10 днів, лише за потреби або за рекомендацією лікаря.