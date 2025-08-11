Чи можна пити зелений чай за підвищеного тиску: це обов’язково треба знати гіпертонікам

Чи можна пити зелений чай гіпертонікам / © secretworlds.ru

Зелений чай має м’який тонізуючий ефект завдяки вмісту кофеїну. У невеликих кількостях він може покращити кровообіг і розширити судини, що іноді сприяє короткочасному зниженню тиску. Але за надмірного вживання напій здатен, навпаки, викликати підвищення артеріального тиску та прискорення серцебиття. Лікарі рекомендують гіпертонікам не відмовлятися від зеленого чаю, але обмежити вживання до 1-2 чашок на день і пити не надто міцний. Також варто уникати вживання напою перед сном, щоб не порушувати роботу серцево-судинної системи та якість сну.

Яка користь зеленого чаю для серця та судин

Зелений чай містить поліфенольні сполуки — катехіни, які допомагають боротися з окислювальним стресом, зміцнюють стінки судин і зменшують ризик утворення бляшок у артеріях. Помірне вживання цього напою може:

підтримувати еластичність судин;

покращувати кровотік;

знижувати рівень «поганого» холестерину;

сприяти профілактиці атеросклерозу.

Однак важливо пам’ятати, що ці корисні властивості проявляються лише за помірного вживання, адже надлишок кофеїну може дати зворотний ефект.

Як правильно заварювати зелений чай для контролю тиску

Щоб зменшити вплив кофеїну і водночас зберегти користь напою, дотримуйтеся кількох правил заварювання.