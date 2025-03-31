Чи можна смажити яєчню на вершковому маслі: про це необхідно знати кожному

Чи можна смажити яєчню на вершковому маслі / © Pexels

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Вершкове масло — це той продукт, який лікарі рекомендують вживати з обережністю. Ба більше, воно роками очолювало список заборон для людей, що мають захворювання серця й судин. Однак вчені провели дослідження у декількох європейських країнах одночасно, щоб розібратися, чи можна смажити на вершковому маслі.

На чому краще смажити яєчню — на вершковому маслі чи рослинній олії: дослідження вчених

В експерименті взяли участь чоловіки та жінки зрілого віку, їх розділили на групи. Одній групі пропонували смажити яйця та овочі на вершковому маслі, іншій — на рослинній олії.

Після завершення експерименту в піддослідних взяли кров на аналіз для визначення рівня холестерину. На диво, результати аналізів учасників дослідження з обох груп практично не відрізнялися. Рівень холестерину підвищувався практично однаково у тих, хто їв смажені продукти на вершковому маслі, та у тих, хто вживав оливкову, соняшникову та кукурудзяну олію.

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Однак після оприлюднення результатів дослідження лікарі стали наполягати на скороченні вживання жирів рослинного і тваринного походження.

Отже, виходить, що яйця можна смажити на вершковому маслі та не турбуватися, що воно може бути шкідливим для організму. А ось зі смаженням на рослинній олії треба бути обережними. Оскільки за високих температур рослинна олія окислюється і в ній з’являються канцерогенні речовини, що негативно впливає на рівень холестерину в крові, збільшуючи кількість холестеринових клітин.

Гастроентерологи все ж таки рекомендують смажити яєчню на сковороді з антипригарним покриттям без олії, щоб не підвищувати рівень «поганого» холестерину в крові.