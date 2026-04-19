Чи можна "відіспатися" на вихідних: лікар пояснив, як відновитися після важкої ночі

Чи можна «відіспатися» на вихідних

Під час війни українці постійно стикаються з нічними атаками та відсутністю сну. Це вкрай шкідливо для здоров’я і впливає на весь організм. Чи можна відіспатися під час війни і що насправді допоможе відновити сили — розповів лікар-сомнолог, кардіолог Юрій Погорецький.

Кандидат медичних наук, лікар-сомнолог та кардіолог Юрій Погорецький розповів, як компенсувати нестачу сну під час війни. Насамперед фахівець порадив українцям досипати зайву годину-дві впродовж вихідних чи у вільний час.

«Досипайте зайву годину-дві на вихідних — це позитивно впливає на відновлення організму», — поділився лікар.

Якщо часу на сон немає, під час робочого дня влаштуйте собі хоч якийсь відпочинок.

Також лікар порадив метод «мікросну»: 10–15 хвилин на засинання та 30 хвилин повноцінного сну. За його словами, цей спосіб може підвищити продуктивність праці на 50%.

Ці способи підходять не лише в умовах війни, а й тоді, коли люди працюють уночі чи мають проблеми зі сном унаслідок роботи.

Лікар-сомнолог порадив керівникам підприємств облаштовувати спальні місця в офісах, аби люди після безсонної ночі могли хоч трохи перепочити та набратися сил.

Як ще можна компенсувати недосип

Сон на вихідних може справді трохи компенсувати недосип за тиждень. Однак не варто спати цілий день. Це навпаки нашкодить здоров’ю.

Аби отримати якісний сон та прокинутися з енергією, потрібно проспати 7–9 годин. Також менші ризики для здоров’я мають ті, у кого регулярний графік сну — набагато важливіше вкладатися спати та прокидатися в однаковий час.

Однією з найкорисніших звичок є вставати після першого будильника. Ті, хто відкладає будильник по кілька разів, можуть відчувати сонну інерцію — ще більше бажання спати та важке прокидання.

Спати потрібно у прохолодній спальні. Перед сном обмежуйте використання телефонів, телевізорів та інших гаджетів із синім світлом. Ми розповідали, о котрій найкраще лягати спати.