Чи можна вводити вакцину в ділянку, де є татуювання
Відповідь експертів — так, безпечно. Вони запевняють, що таке щеплення не нестиме ризиків для здоров’я.
Люди можуть мати татуювання на руках у місцях, куди зазвичай колють вакцини. Тож часом постає питання — чи безпечно в таких випадках вводити в таку ділянку препарат.
У ділянку з татуюванням можна вводити вакцини як внутрішньом’язово, так і підшкірно, сказали в МОЗ.
«Проте якщо є альтернатива — аналогічна ділянка, не вкрита малюнками, — можна обрати її з міркувань подальшого відстеження поствакцинальних реакцій, як-от набряк і почервоніння», — зазначили у відомстві.
Нагадаємо, що варто не пропускати вакцинацію та дотримуватися календаря щеплень навіть у дорослому віці.
Від 1 січня в Україні оновлюється Національний календар щеплень — і це важливі зміни для тисяч українських родин. Зміни запроваджуються на основі сучасних наукових даних та досвіду інших країн.