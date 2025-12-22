ТСН у соціальних мережах

Здоров’я
85
1 хв

Чи можна вводити вакцину в ділянку, де є татуювання

Відповідь експертів — так, безпечно. Вони запевняють, що таке щеплення не нестиме ризиків для здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Часто укол з препаратом потрібно робити у місце, де є татуювання

Часто укол з препаратом потрібно робити в місце, де є татуювання / © Associated Press

Люди можуть мати татуювання на руках у місцях, куди зазвичай колють вакцини. Тож часом постає питання — чи безпечно в таких випадках вводити в таку ділянку препарат.

У ділянку з татуюванням можна вводити вакцини як внутрішньом’язово, так і підшкірно, сказали в МОЗ.

«Проте якщо є альтернатива — аналогічна ділянка, не вкрита малюнками, — можна обрати її з міркувань подальшого відстеження поствакцинальних реакцій, як-от набряк і почервоніння», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що варто не пропускати вакцинацію та дотримуватися календаря щеплень навіть у дорослому віці.

Від 1 січня в Україні оновлюється Національний календар щеплень — і це важливі зміни для тисяч українських родин. Зміни запроваджуються на основі сучасних наукових даних та досвіду інших країн.

