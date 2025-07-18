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- Здоров’я
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Чи можна їсти пророщену картоплю: вчені дали остаточну відповідь
Вчені пояснили, коли така картопля може стати справжньою загрозою для здоров’я.
Багато хто з нас зберігає картоплю вдома у погребі чи підвалі, а з часом на бульбах з’являються паростки. Та чи можна їсти пророщену картоплю, якщо вона не зіпсована? На це запитання остаточну відповідь дають фахівці у галузі медицини та харчової безпеки.
У чому небезпека пророщеної картоплі
Коли картопля проростає, в її шкірці та м’якоті починає накопичуватися токсична речовина — соланін. Це природна отрута, яка захищає рослину від шкідників, але може бути небезпечною для людини. Соланін міститься не лише в паростках, а й у шкірці картоплі, яка почала зеленіти.
Які можуть бути симптоми отруєння соланіном:
нудота, блювання;
діарея;
запаморочення;
слабкість;
у тяжких випадках — порушення дихання та судоми.
Що кажуть науковці
Згідно з дослідженнями Європейського агентства з безпеки харчових продуктів (EFSA), споживання навіть невеликої кількості соланіну може бути небезпечним, особливо для дітей, вагітних жінок і людей із хронічними захворюваннями.
Якщо на картоплі є проростки довші за 1–2 см або зелена шкірка, її краще не вживати. Навіть коли ви зрізаєте паростки, це не гарантує повне усунення токсинів, адже соланін уже міг поширитися у м’якоть бульби.
Коли картоплю ще можна врятувати
Якщо паростки з’явилися нещодавно, вони короткі та слабкі, а сама картопля має здоровий вигляд, можна зрізати товщий шар шкірки і зварити бульби у великій кількості води. Проте навіть у цьому випадку ризик залишається, тому краще утриматися від уживання такої картоплі.