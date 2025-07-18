ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
835
Час на прочитання
2 хв

Чи можна їсти пророщену картоплю: вчені дали остаточну відповідь

Вчені пояснили, коли така картопля може стати справжньою загрозою для здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чи можна вживати пророщену картоплю

Чи можна вживати пророщену картоплю / © Фото з відкритих джерел

Багато хто з нас зберігає картоплю вдома у погребі чи підвалі, а з часом на бульбах з’являються паростки. Та чи можна їсти пророщену картоплю, якщо вона не зіпсована? На це запитання остаточну відповідь дають фахівці у галузі медицини та харчової безпеки.

У чому небезпека пророщеної картоплі

Коли картопля проростає, в її шкірці та м’якоті починає накопичуватися токсична речовина — соланін. Це природна отрута, яка захищає рослину від шкідників, але може бути небезпечною для людини. Соланін міститься не лише в паростках, а й у шкірці картоплі, яка почала зеленіти.

Які можуть бути симптоми отруєння соланіном:

  • нудота, блювання;

  • діарея;

  • запаморочення;

  • слабкість;

  • у тяжких випадках — порушення дихання та судоми.

Що кажуть науковці

Згідно з дослідженнями Європейського агентства з безпеки харчових продуктів (EFSA), споживання навіть невеликої кількості соланіну може бути небезпечним, особливо для дітей, вагітних жінок і людей із хронічними захворюваннями.

Якщо на картоплі є проростки довші за 1–2 см або зелена шкірка, її краще не вживати. Навіть коли ви зрізаєте паростки, це не гарантує повне усунення токсинів, адже соланін уже міг поширитися у м’якоть бульби.

Коли картоплю ще можна врятувати

Якщо паростки з’явилися нещодавно, вони короткі та слабкі, а сама картопля має здоровий вигляд, можна зрізати товщий шар шкірки і зварити бульби у великій кількості води. Проте навіть у цьому випадку ризик залишається, тому краще утриматися від уживання такої картоплі.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
835
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie