Чи можна їсти пророщену картоплю: вчені дали остаточну відповідь

Чи можна вживати пророщену картоплю / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Багато хто з нас зберігає картоплю вдома у погребі чи підвалі, а з часом на бульбах з’являються паростки. Та чи можна їсти пророщену картоплю, якщо вона не зіпсована? На це запитання остаточну відповідь дають фахівці у галузі медицини та харчової безпеки.

У чому небезпека пророщеної картоплі

Коли картопля проростає, в її шкірці та м’якоті починає накопичуватися токсична речовина — соланін. Це природна отрута, яка захищає рослину від шкідників, але може бути небезпечною для людини. Соланін міститься не лише в паростках, а й у шкірці картоплі, яка почала зеленіти.

Які можуть бути симптоми отруєння соланіном:

Реклама

нудота, блювання;

діарея;

запаморочення;

слабкість;

у тяжких випадках — порушення дихання та судоми.

Що кажуть науковці

Згідно з дослідженнями Європейського агентства з безпеки харчових продуктів (EFSA), споживання навіть невеликої кількості соланіну може бути небезпечним, особливо для дітей, вагітних жінок і людей із хронічними захворюваннями.

Якщо на картоплі є проростки довші за 1–2 см або зелена шкірка, її краще не вживати. Навіть коли ви зрізаєте паростки, це не гарантує повне усунення токсинів, адже соланін уже міг поширитися у м’якоть бульби.

Коли картоплю ще можна врятувати

Якщо паростки з’явилися нещодавно, вони короткі та слабкі, а сама картопля має здоровий вигляд, можна зрізати товщий шар шкірки і зварити бульби у великій кількості води. Проте навіть у цьому випадку ризик залишається, тому краще утриматися від уживання такої картоплі.

Реклама