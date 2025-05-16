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- Здоров’я
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Чи можна їсти рибу щодня: медики дали остаточну відповідь
Регулярне вживання риби може стати частиною здорового раціону, однак варто враховувати деякі нюанси.
Як передає видання Delish, медики зазначають, що риба — це універсальне джерело якісного білка, він містить усі необхідні амінокислотні сполуки, які є незамінними для організму. Особливо багаті на корисні речовини лосось і тунець. Ці види риби містять поліненасичені жирні кислоти омега-3, йод і холін, які вкрай необхідні для належної роботи серцево-судинної системи.
Лікарі зазначають, що регулярне вживання риби захищає серце й судини від хронічних захворювань, а також зміцнює нервову систему.
Однак медики наголошують, що харчування має бути збалансованим і включати в себе різноманітні продукти, а не лише рибу. Хоча щоденне вживання риби допустиме для людей, які не мають протипоказань за здоров’ям, все ж таки надмірне споживання одних і тих самих видів продукту може призвести до накопичення забруднювачів, зокрема — ртуті.
Як зазначають експерти, ртуть особливо небезпечна для центральної нервової системи і мозку, що розвивається. Тому вагітним жінкам і тим, які годують грудним молоком, краще уникати риби з високим вмістом ртуті, наприклад, популярного тунця.
Безпечними видами риби для щоденного вживання вважаються:
лосось;
чорний морський окунь;
тріска;
сардини;
морепродукти — гребінці, креветки, лобстер.
Що стосується вибору між дикою та вирощеною рибою — обидва варіанти однаково корисні для здоров’я. Головне, наголошують фахівці, купувати рибу у надійного продавця і стежити за дотриманням умов зберігання: вона має бути охолодженою або замороженою.