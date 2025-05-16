Чи можна їсти рибу щодня: медики дали остаточну відповідь

Чи можна їсти рибу щодня / © www.freepik.com/free-photo

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Як передає видання Delish, медики зазначають, що риба — це універсальне джерело якісного білка, він містить усі необхідні амінокислотні сполуки, які є незамінними для організму. Особливо багаті на корисні речовини лосось і тунець. Ці види риби містять поліненасичені жирні кислоти омега-3, йод і холін, які вкрай необхідні для належної роботи серцево-судинної системи.

Лікарі зазначають, що регулярне вживання риби захищає серце й судини від хронічних захворювань, а також зміцнює нервову систему.

Однак медики наголошують, що харчування має бути збалансованим і включати в себе різноманітні продукти, а не лише рибу. Хоча щоденне вживання риби допустиме для людей, які не мають протипоказань за здоров’ям, все ж таки надмірне споживання одних і тих самих видів продукту може призвести до накопичення забруднювачів, зокрема — ртуті.

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Як зазначають експерти, ртуть особливо небезпечна для центральної нервової системи і мозку, що розвивається. Тому вагітним жінкам і тим, які годують грудним молоком, краще уникати риби з високим вмістом ртуті, наприклад, популярного тунця.

Безпечними видами риби для щоденного вживання вважаються:

лосось;

чорний морський окунь;

тріска;

сардини;

морепродукти — гребінці, креветки, лобстер.

Що стосується вибору між дикою та вирощеною рибою — обидва варіанти однаково корисні для здоров’я. Головне, наголошують фахівці, купувати рибу у надійного продавця і стежити за дотриманням умов зберігання: вона має бути охолодженою або замороженою.