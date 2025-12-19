ТСН у соціальних мережах

Здоров’я
270
2 хв

Чи можна їсти солодке на ніч: як це впливає на сон

Відмова від цукру може вплинути на якість вашого сну — ви спатимете якісніше.

Віра Хмельницька
Цукор негативно впливає на якість сну

Цукор негативно впливає на якість сну / © Pixabay

Надмірне вживання солодкого може призвести до погіршення якості сну, стрибків рівня цукру в крові, млявості та голоду. Ви також можете відчути голод ночами, і прагнення до більшої кількості солодкого, щоб приборкати цей голод.

Про це йдеться у новому дослідженні вчених.

Коли людина їсть продукти з високим вмістом доданого цукру — наприклад, солодощі або випічку — рівень глюкози в крові швидко підвищується. У відповідь організм виділяє інсулін, який допомагає доставити глюкозу в клітини. Цей процес сам собою нормальний, проте різкі стрибки цукру, особливо у вечірній час, можуть порушувати гормональний баланс, що відповідає за цикл сну і неспання.

Після різкого підйому рівень глюкози може так само швидко знижуватися. У відповідь організм активує стресові гормони — кортизол і адреналін — щоб знову підвищити цукор у крові. У результаті з’являється відчуття бадьорості саме тоді, коли організму час розслаблятися.

Підвищений рівень кортизолу в нічний час здатний гальмувати вироблення мелатоніну — гормону, який сигналізує тілу про необхідність сну. Така неузгодженість заважає засинанню і повноцінному відпочинку.

Крім того, коливання рівня цукру впливають на структуру сну. Дослідження показують, що раціон із надлишком доданого цукру пов’язаний із коротшою тривалістю сну і частими нічними пробудженнями. Швидкі підйоми і падіння глюкози можуть порушувати фазу швидкого сну (REM), важливу для пам’яті, навчання та емоційної стабільності, а також скорочувати час глибокого відновного сну. Саме тому вечірня тяга до солодкого нерідко обертається неспокійною ніччю.

Ближче до ночі травлення сповільнюється, а чутливість до інсуліну знижується, тому перетравлення великих порцій цукру стає складнішим.

Раніше ми писали про те, як знизити вживання цукру без зривів. Більше про це читайте у новині.

