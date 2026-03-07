Чи можна їсти сирий буряк

Буряк

Буряк має багато переваг — він містить антиоксиданти, клітковину, нітрати, вітаміни та мінерали

Варіння, смаження та запікання — одні з найпоширеніших способів приготування буряка, але його також можна готувати на парі, маринувати або запікати в мікрохвильовій печі. Їсти сирий буряк не просто можна, це навіть більш корисно.

Насамперед в сирому буряку зберігається більше поживних речовин та вітамінів. Окрім того, саме сирому буряку рекомендують надавати перевагу у разі цукрового діабету

Яка користь буряку для організму

Окрім білків, жирів, вуглеводів та клітковини, які забезпечують енергією та сприяють здоровому травленню, цей коренеплід містить:

Фолати - беруть участь у створенні нових клітин, впливають на процес обміну речовин та гормональний фон.

Вітамін С - підвищує імунітет, необхідний для регенерування тканин, вуглеводного обміну і процесу згортання крові.

Вітамін В6 — впливає на обмін речовин, допомагаючи розщеплювати амінокислоти.

Залізо — необхідне для роботи щитоподібної залози та ендокринної системи, нормалізує рівень гемоглобіну, який транспортує кисень організмом.

Марганець — вкрай важливий елемент для здорової нервової системи й роботи серця.

Мідь - бере участь у білковому обміні та інших процесах в організмі.

Калій - регулює роботу серця, м’язів та нервової системи.

Магній - регулює кров’яний тиск, має антиспазматичний ефект, активує ферменти та впливає на рівень холестерину.

Тож вживання буряку може допомогти в регулюванні гормонального фону та зміцнити імунну систему.

Хоча сирий буряк має багато переваг, людям, які мають проблеми з нирками, слід їсти його в помірних кількостях. Це тому, що буряк містить багато оксалатів, які можуть сприяти утворенню каменів у нирках, згідно з даними Клівлендської клініки. Не слід зловживати й буряковим соком — трапляються індивідуальні реакції з розладом шлунку. Краще протестувати реакцію вашого організму, «продегустувавши» невелику порцію.

