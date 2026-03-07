ТСН у соціальних мережах

Чи можна їсти сирий буряк

Хоча здебільшого в рецептах пропонують запікати або відварювати цей коренеплід, вживання буряка в сирому вигляді має свої переваги.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Буряк

Буряк має багато переваг — він містить антиоксиданти, клітковину, нітрати, вітаміни та мінерали

Варіння, смаження та запікання — одні з найпоширеніших способів приготування буряка, але його також можна готувати на парі, маринувати або запікати в мікрохвильовій печі. Їсти сирий буряк не просто можна, це навіть більш корисно.

Насамперед в сирому буряку зберігається більше поживних речовин та вітамінів. Окрім того, саме сирому буряку рекомендують надавати перевагу у разі цукрового діабету

Яка користь буряку для організму

Окрім білків, жирів, вуглеводів та клітковини, які забезпечують енергією та сприяють здоровому травленню, цей коренеплід містить:

  • Фолати - беруть участь у створенні нових клітин, впливають на процес обміну речовин та гормональний фон.

  • Вітамін С - підвищує імунітет, необхідний для регенерування тканин, вуглеводного обміну і процесу згортання крові.

  • Вітамін В6 — впливає на обмін речовин, допомагаючи розщеплювати амінокислоти.

  • Залізо — необхідне для роботи щитоподібної залози та ендокринної системи, нормалізує рівень гемоглобіну, який транспортує кисень організмом.

  • Марганець — вкрай важливий елемент для здорової нервової системи й роботи серця.

  • Мідь - бере участь у білковому обміні та інших процесах в організмі.

  • Калій - регулює роботу серця, м’язів та нервової системи.

  • Магній - регулює кров’яний тиск, має антиспазматичний ефект, активує ферменти та впливає на рівень холестерину.

  • Тож вживання буряку може допомогти в регулюванні гормонального фону та зміцнити імунну систему.

Хоча сирий буряк має багато переваг, людям, які мають проблеми з нирками, слід їсти його в помірних кількостях. Це тому, що буряк містить багато оксалатів, які можуть сприяти утворенню каменів у нирках, згідно з даними Клівлендської клініки. Не слід зловживати й буряковим соком — трапляються індивідуальні реакції з розладом шлунку. Краще протестувати реакцію вашого організму, «продегустувавши» невелику порцію.

Раніше ми писали, як зварити буряк у мікрохвильовці за 10 хвилин. Більше про це читйате у новині.

