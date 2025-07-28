- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 459
- Час на прочитання
- 2 хв
Чи можна їсти вершкове масло щодня: запам’ятайте раз і назавжди
Яка користь вершкового масла для здоров’я: кому варто обмежити вживання продукту.
Вершкове масло — один із найпопулярніших і найсмачніших продуктів на нашому столі. Його додають у каші, намащують на хліб, кладуть у випічку. Та чи безпечно вживати цей продукт кожного дня? Розповідаємо, яка користь вершкового масла, яка норма вважається безпечною для щоденного вживання.
Яка користь вершкового масла
Натуральне вершкове масло містить:
вітаміни A, D, E та K, які добре засвоюються лише з жирами;
лінолеву кислоту, вона підтримує роботу серця та зміцнює імунітет;
корисні насичені жири, які важливі для гормонального балансу;
сполуки, які є джерелом енергії, що дуже важливо в холодну пору року.
У помірних кількостях масло може бути корисним, особливо дітям, людям з високими розумовими навантаженнями чи тим, хто потребує додаткової енергії.
Коли щоденне вживання масла стає проблемою
Вершкове масло можна їсти щодня, але в розумних межах. Якісний продукт у правильній кількості приноситиме лише користь. Проблема виникає тоді, коли їсти надто багато, бо вершкове масло на 80% складається з жирів. Надмірне споживання може призвести до:
підвищення рівня «поганого» холестерину;
ризику серцево-судинних захворювань;
зайвої ваги та навантаження на печінку.
Щоб не нашкодити здоров’ю, треба їсти не більше 20 грамів вершкового масла на день.
Кому варто обмежити вживання вершкового масла
Людям із підвищеним холестерином і проблемами серця.
Тим, хто має зайву вагу чи порушення обміну речовин.
У разі захворювань печінки та підшлункової залози.
У таких випадках краще замінити частину тваринних жирів на рослинні — оливкову, лляну та гарбузову олію.