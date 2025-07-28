Чи можна їсти вершкове масло щодня: запам’ятайте раз і назавжди

Чи можна їсти вершкове масло щодня / © unsplash.com

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Вершкове масло — один із найпопулярніших і найсмачніших продуктів на нашому столі. Його додають у каші, намащують на хліб, кладуть у випічку. Та чи безпечно вживати цей продукт кожного дня? Розповідаємо, яка користь вершкового масла, яка норма вважається безпечною для щоденного вживання.

Яка користь вершкового масла

Натуральне вершкове масло містить:

вітаміни A, D, E та K, які добре засвоюються лише з жирами;

лінолеву кислоту, вона підтримує роботу серця та зміцнює імунітет;

корисні насичені жири, які важливі для гормонального балансу;

сполуки, які є джерелом енергії, що дуже важливо в холодну пору року.

У помірних кількостях масло може бути корисним, особливо дітям, людям з високими розумовими навантаженнями чи тим, хто потребує додаткової енергії.

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Коли щоденне вживання масла стає проблемою

Вершкове масло можна їсти щодня, але в розумних межах. Якісний продукт у правильній кількості приноситиме лише користь. Проблема виникає тоді, коли їсти надто багато, бо вершкове масло на 80% складається з жирів. Надмірне споживання може призвести до:

підвищення рівня «поганого» холестерину;

ризику серцево-судинних захворювань;

зайвої ваги та навантаження на печінку.

Щоб не нашкодити здоров’ю, треба їсти не більше 20 грамів вершкового масла на день.

Кому варто обмежити вживання вершкового масла

Людям із підвищеним холестерином і проблемами серця.

Тим, хто має зайву вагу чи порушення обміну речовин.

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У разі захворювань печінки та підшлункової залози.

У таких випадках краще замінити частину тваринних жирів на рослинні — оливкову, лляну та гарбузову олію.