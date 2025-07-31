Чи можна вживати їжу після того, як на неї сіла муха: пояснення вчених

Муха / © Freepik

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Під час спекотних місяців мухи стають постійними «гостями» на кухнях, балконах і під час барбекю. Часто вони сідають на продукти, викликаючи огиду, але багато хто все ж з’їдає таку їжу. Проте науковці попереджають: навіть короткий контакт їжі з мухою може мати наслідки.

Про це повідомило видання livestrong.com.

Як пояснив доцент кафедри міської ентомології Університету Кентуккі Закарі ДеВріс, мухи та таргани належать до комах, які переносять найбільшу кількість патогенів. Вони часто контактують із фекаліями, сміттям та відходами, які гниють, де можуть «підхопити» бактерії, віруси або паразитів. Ці мікроорганізми залишаються на тілі, зокрема на лапках і черевці, а потім потрапляють на їжу під час безпосереднього дотику.

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Більше того, мухи не просто ходять їжею — вони можуть зригувати ферменти на її поверхню та навіть випорожнюватися, що ще більше підвищує ризики зараження. Такий механізм харчування створює додаткові ризики. Особливо це стосується ситуацій, коли комаха перебуває на їжі тривалий час.

Ризик зараження залежить від кількох чинників: з чим до цього контактувала муха, скільки часу вона була на їжі, як довго їжа залишалась відкритою, за якої температури її зберігали. Чим більше часу мікроорганізми мають для розмноження — тим імовірніше, що людина отримає харчове отруєння після споживання такого продукту.

Варто зазначити, що для здорової людини короткий контакт із комахою зазвичай не є критичним. Однак якщо муха довго перебувала на страві, а тим паче — якщо їжа зберігалася за високої температури, краще її не вживати. Особливо це важливо для людей з ослабленим імунітетом.

Фахівці радять під час приготування їжі та приймання їжі на відкритому повітрі тримати продукти накритими, не залишати залишки на столах і регулярно викидати сміття. Захисні сітки на вікнах, чисті сміттєві баки та контроль за гігієною допоможуть знизити ризик потрапляння комах до продуктів.

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