Чи можна їсти зелені банани: відповідь може здивувати

Чим корисні зелені банани та кому їх краще не їсти / © Associated Press

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Зелені банани не обов’язково залишати дозрівати — їх можна їсти й нестиглими. Ба більше, саме на цьому етапі плоди містять більше резистентного крохмалю та клітковини і менше цукру, ніж звичні жовті банани.

Про це повідомило видання Verywell Health.

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Дослідження пов’язують вживання зелених бананів, зокрема борошна з них, із кращим відчуттям ситості та низкою інших ефектів. Серед них — покращення чутливості до інсуліну в людей із діабетом 2 типу та ожирінням, зменшення запалення в людей із надмірною вагою, а також допомога за хронічної діареї та закрепів у дітей.

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Що відбувається з бананом під час дозрівання

Одна з головних відмінностей між зеленими та стиглими плодами — склад вуглеводів. Поки банан залишається зеленим, у ньому зберігається значна кількість резистентного крохмалю. Ця речовина діє подібно до клітковини та пов’язана з підтриманням здоров’я кишківника.

Коли плід достигає, частина цього крохмалю перетворюється на цукор. Саме тому жовтий банан стає м’якшим і солодшим, а зелений містить більше крохмалю та клітковини.

Різниця може бути суттєвою. На 100 г продукту в нестиглому банані приблизно на 14 г більше клітковини та на 9,3 г більше резистентного крохмалю порівняно зі стиглим.

Цукру, навпаки, у зеленому плоді приблизно на 5 г менше на кожні 100 г. Відрізняється і глікемічний індекс: для зеленого банана він становить близько 30, а для стиглого — 51.

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Як їсти зелені банани

Через твердішу текстуру та менш солодкий смак нестиглі банани можуть подобатися не всім у сирому вигляді. Водночас їх можна тонко нарізати та додавати до салатів, відварювати й розминати як картоплю, додавати до вівсянки, обсмажувати зі спеціями та цибулею або готувати на сковороді.

Водночас потрібні додаткові дослідження, щоб з’ясувати, як різні способи приготування впливають на потенційні корисні властивості зелених бананів.

Окремо дослідники вивчають борошно із зелених бананів, яке отримують після висушування та подрібнення плодів. За наведеними даними, воно приблизно на 74% складається з резистентного крохмалю.

Кому варто бути обережним

Зелені банани загалом вважаються безпечними, проте в деяких людей вони можуть спричинити розлад шлунка або закреп. Така реакція можлива, зокрема, через різке збільшення кількості клітковини в раціоні. Тому вводити цей продукт до меню радять поступово.

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Уникати бананів також варто людям з алергією на латекс через можливий латексно-фруктовий синдром. Через схожість певних білків алергічна реакція на банани може виникати приблизно у 30–50% людей з алергією на латекс.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які п’ять продуктів регулярно з’являється на столі у людей, які доживають до 100 років.

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