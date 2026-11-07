Чи можна захворіти на рак, якщо з’їсти м’ясо хворої тварини: відповідь може здивувати

Що буде, якщо з’їсти м’ясо тварини, хворої на рак — пояснення вчених / © Фото з відкритих джерел

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Вживання м’яса тварини, яка мала злоякісну пухлину, не означає, що людина також захворіє на рак. Однак таке м’ясо може становити іншу небезпеку для здоров’я.

Про це повідомило видання Egészség Kalauz.

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Чому рак не передається через м’ясо

На відміну від інфекційних захворювань, рак зазвичай не передається від одного організму до іншого. Хоча злоякісні клітини можуть поширюватися тілом хворої людини, це не означає, що вони здатні так само розмножуватися в чужому організмі.

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Коли людина їсть м’ясо, травна система розщеплює його тканини на поживні речовини. Шлункова кислота та ферменти руйнують білки, а в кишківнику організм засвоює переважно амінокислоти й невеликі пептиди, а не цілі клітини тварини.

Навіть якби окремі пухлинні клітини пережили травлення, їм довелося б подолати кишковий бар’єр, потрапити до тканин та уникнути імунного захисту. Крім того, клітини тварин генетично відрізняються від людських, тому імунна система зазвичай розпізнає їх як чужорідні.

Чи існує заразний рак

У природі справді трапляються винятки. Наприклад, у тасманійських дияволів пухлини можуть передаватися через укуси, коли живі ракові клітини потрапляють до пошкоджених тканин іншої тварини.

Подібні випадки зафіксовані серед собак, а дослідження, опубліковане 2026 року в журналі Nature, описало природне передавання пухлинних клітин серед риб.

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Проте такі захворювання мають особливі механізми поширення. Доказів того, що люди можуть заразитися раком через вживання м’яса цих тварин, немає.

Чим насправді небезпечне м’ясо хворої тварини

Хоча рак не передається через їжу, м’ясо хворої тварини не варто вважати безпечним. Патологічні зміни можуть супроводжуватися інфекціями, запаленнями та іншими захворюваннями.

Особливо небезпечним може бути сире або недостатньо приготоване м’ясо. Воно здатне містити сальмонелу, кампілобактер, патогенні штами кишкової палички та паразитів.

Якщо під час оброблення м’яса диких тварин (дичини) виявлено незвичайні утворення, ущільнення чи ураження внутрішніх органів, фахівці не радять просто вирізати підозрілу ділянку та вживати решту м’яса. У такому разі необхідно звернутися до ветеринара для перевірки його безпечності.

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Водночас науковці нагадують, що певні види м’яса справді пов’язані з підвищеним ризиком онкологічних захворювань. Зокрема, Всесвітня організація охорони здоров’я класифікує оброблене м’ясо як канцерогенне для людини, а червоне — як імовірно канцерогенне.

Однак цей ризик пов’язаний із харчовими звичками та впливом певних речовин, а не з передаванням ракових клітин від тварини до людини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що звичайна ложка меду може зробити чай не лише солодшим, а й доповнити його корисними сполуками. Водночас цей натуральний продукт має особливості, про які варто знати перед вживанням.

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