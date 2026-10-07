Чи можна зараховувати каву до норми води: експерти дали несподівану відповідь

Чи зараховується кава до норми води — відповідь експертів / © pexels.com

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Кава має репутацію напою, який нібито зневоднює організм. Однак експерти пояснюють: ранкову чашку кави можна враховувати у загальному обсязі рідини, яку людина отримує протягом дня.

Про це повідомило видання Martha Stewart.

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Як пояснюють дієтологині Алісса Смолен та Лорен Манакер, основою кави є вода. Тому випита чашка збільшує загальну кількість рідини, яку людина отримує протягом дня.

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Кофеїн водночас здатний посилювати сечовиділення, через що й виникло уявлення про зневоднювальну дію кави. Однак цей ефект зазвичай не настільки сильний, щоб нівелювати всю отриману з напоєм воду. У тих, хто звик регулярно пити каву, сечогінна дія кофеїну також може бути менш вираженою.

Фахівчині радять сприймати каву як додаткове джерело рідини, тоді як основним напоєм для підтримання водного балансу має залишатися звичайна вода. До того ж кавові напої можуть містити цукор, вершки та ароматизовані сиропи.

Скільки кави можна пити

Орієнтиром для більшості здорових дорослих вважають до 400 мг кофеїну на добу. Таку кількість можна отримати приблизно з трьох-чотирьох чашок завареної кави по 225 мл. Якщо водночас людина п’є достатньо іншої рідини, таке споживання кави навряд чи матиме значний вплив на гідратацію.

Зрозуміти, що кофеїну стало забагато, можна за реакцією організму. Серед можливих сигналів Смолен називає нервозність, тривожність, порушення сну та частіше сечовипускання. Ризик небажаних ефектів зростає, якщо велика кількість кави фактично витісняє воду та інші напої з раціону.

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Окремі обмеження стосуються вагітних: їм зазвичай рекомендують не перевищувати 200 мг кофеїну на день. Обережність також потрібна людям, чутливим до кофеїну, а також за певних проблем із серцем, артеріальним тиском, нирками чи сечовим міхуром.

Якщо лікар рекомендував контролювати кількість рідини або людина приймає ліки, питання споживання кави варто обговорити з медичним фахівцем. В інших випадках відмовлятися від кави заради підтримання водного балансу необов’язково — за помірного споживання вона теж враховується у загальній кількості отриманої за день рідини.

Нагадаємо, раніше фахівці назвали точний час, коли варто припинити пити каву, щоб кофеїн не завадив нічному сну.

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