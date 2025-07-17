Чи можна заразитися ВІЛ через поцілунки, укуси комарів та манікюр

ВІЛ — це глобальна проблема охорони здоров’я вже багато років / © Unsplash

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ВІЛ може роками, а то й десятиліттями жити в організмі, не викликаючи симптомів. Проте без належного лікування наступає стадія СНІДу. Якщо не вдаватися до терапії й надалі, це дійсно може призвести до ранньої смерті.

У Центрі громадського здоров’я МОЗ України розвіяли деякі міфи щодо передвання та заражання ВІЛ.

Що варто знати та запам’ятати

ВІЛ передається виключно через біологічні рідини, які містять достатню для інфікування концентрацію вірусу (кров, сперма, вагінальні виділення, грудне молоко та інші, що містять домішки крові). У слині, поті чи сльозах концентрація ВІЛ настільки низька, що інфікування неможливе.

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З цієї ж причини заразитися вірусом імунодефіциту не можна під час поцілунку.

«Вірус не живе у слині в такій концентрації, щоб спричинити інфікування. Винятком може бути ситуація, за якої в обох партнерів у роті є відкриті рани та кровотеча. Але навіть у таких випадках ризик інфікуватися ВІЛ вкрай низький», — повідомляє ЦГЗ.

Що стосується манікюру, то у цьому випадку передавання ВІЛ можливе через інструмент, проте лише тоді, коли на ньому залишилася свіжа інфікована кров і ним одразу поранили іншу людину.

Не варто також тривожитись про ризики інфікування ВІЛ під час купання у відкритій водоймі чи басейні — це неможливо. У воді ВІЛ швидко руйнується, бо є нестійким у зовнішньому середовищі.

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Також ВІЛ не передається через укуси комах. Комар, чи будь-яка інша комаха, не інфікуються вірусом і не здатні його передати.

Заразитися вірусом імунодефіциту неможливо через рукостискання, обійми, предмети побуту (дверні ручки, сидіння унітазів, побутові предмети або посуд), якими користувалася людина з ВІЛ.

Проте за певних умов інфікуватися можна через секс-іграшки, наприклад, коли вони використовуються спільно з іншою людиною без належної гігієни: секс-іграшка контактує з кров’ю, спермою, вагінальними або ректальними виділеннями людини з ВІЛ-позитивним статусом і потім використовується іншою особою, особливо якщо є мікропошкодження слизової оболонки.

ВІЛ передається через рідини організму із високою концентрацією вірусу, а це:

кров (особливо за спільного використання шприців, голок)

сперма

вагінальні виділення

грудне молоко

інші рідини організму, які містять домішки крові

З високою ймовірністю вірусом імунодефіциту можна заразитися через:

незахищений секс (вагінальний, анальний, рідше — оральний)

використання нестерильних інструментів при ін’єкціях, пірсингу, тату тощо

від матері до дитини під час вагітності, пологів або грудного вигодовування

під час переливання інфікованої крові, якщо її не перевірили на наявність вірусу

Нагадаємо, за даними МОЗ, щодня в Україні реєструють 29 випадків ВІЛ, 8 випадків СНІД і 3 смерті, зумовлені СНІДом. Інфікування у 80% випадків з усіх зареєстрованих відбулось статевим шляхом. Інфікування ВІЛ найчастіше виявляють у жінок віком до 20 років.

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