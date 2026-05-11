Чи можна завагітніти під час місячних: що каже гінеколог

Чи можна завагітніти під час місячних / © unsplash.com

Реклама

Щоб зрозуміти, чи можна завагітніти під час місячних, варто знати, як працює жіночий цикл. У середньому він триває 28 днів, але нормою вважається тривалість від 21 до 35 днів. Овуляція — це вихід яйцеклітини з яєчника, який зазвичай відбувається приблизно за 14 днів до наступної менструації.

Проблема в тому, що цикл не завжди стабільний. На овуляцію можуть впливати:

стрес;

гормональні зміни;

зміна клімату;

недосипання;

хвороби;

різке схуднення або набір ваги.

Саме тому «безпечні» дні часто виявляються не такими вже безпечними. Якщо овуляція настає раніше, сперматозоїди можуть дочекатися яйцеклітини навіть після сексу під час менструації.

Реклама

Важливо пам’ятати, що сперматозоїди здатні виживати в жіночому організмі до 5 днів. Тому зачаття під час місячних цілком можливе, якщо овуляція відбудеться невдовзі після завершення кровотечі.

В які дні циклу найвищий ризик вагітності

Найвищі шанси на вагітність спостерігаються в період овуляції та за кілька днів до неї. Саме ці дні називають фертильним вікном.

До так званих небезпечних днів для зачаття належать:

5 днів до овуляції;

день овуляції;

1 доба після овуляції.

Проте жоден календарний метод не гарантує 100% точності. Якщо цикл короткий, наприклад 21–24 дні, овуляція може настати майже одразу після менструації. У такому разі вагітність під час менструації ймовірність має вищу, ніж прийнято думати.

Реклама

Також деякі жінки можуть сплутати овуляторну кровотечу або інші виділення з місячними. Через це виникає хибне враження, що зачаття сталося саме під час менструації.

Чи може жінка менструювати під час вагітності

Повноцінна менструація і вагітність одночасно — явище неможливе. Під час вагітності овуляція припиняється, а слизова оболонка матки не відторгається так, як це відбувається при звичайних місячних.

Втім, деякі жінки можуть мати кров’янисті виділення на ранніх термінах вагітності. Причинами можуть бути:

імплантаційна кровотеча;

гормональні зміни;

подразнення шийки матки;

ускладнення вагітності.

Саме тому будь-які кров’янисті виділення після позитивного тесту на вагітність — привід звернутися до гінеколога.

Реклама

Ризики статевого акту під час місячних

Незахищений секс під час менструації пов’язаний не лише з ризиком вагітності. У цей період також зростає ймовірність інфекцій.

Основні ризики:

підвищений ризик зараження ЗПСШ;

проникнення бактерій через відкритішу шийку матки;

порушення мікрофлори;

запальні процеси.

Крім того, кров створює сприятливе середовище для розвитку мікроорганізмів. Саме тому лікарі рекомендують не забувати про гігієну та бар’єрну контрацепцію навіть під час менструації.

Якщо вагітність наразі не входить у плани, не варто покладатися лише на календар циклу. Контрацепція залишається найнадійнішим способом захисту.

Реклама

FAQ

Чи захищають місячні від вагітності?

Ні. Хоча ризик нижчий, завагітніти під час місячних можливо, особливо при короткому або нерегулярному циклі.

Чи може бути вагітність без симптомів?

Так. На ранніх термінах деякі жінки не відчувають жодних змін. Іноді першою ознакою стає лише затримка менструації.

Реклама

Які дні вважаються найбільш небезпечними для зачаття?

Найвищий ризик вагітності — за кілька днів до овуляції та в день овуляції. Але через коливання циклу точно передбачити «безпечні» дні буває складно.

Новини партнерів