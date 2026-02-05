- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 276
- Час на прочитання
- 2 хв
Чи небезпечна кава за підвищеного тиску: про що свідчать нові дослідження
Кава може підвищувати тиск, але не завжди становить загрозу для серця. Експерти пояснили, у яких випадках напій стає небезпечним для людей із гіпертонією.
Кава давно стала частиною щоденних ритуалів мільйонів людей, але для тих, хто має підвищений артеріальний тиск, вона часто викликає сумніви. Фахівці наголошують: повністю відмовлятися від кави не потрібно — важлива помірність і розуміння власних показників.
Про це повідомило видання Science Alert.
Артеріальний тиск вважається нормальним при значеннях нижче 120/80 мм рт. ст. Постійні показники від 140/90 і вище вже свідчать про гіпертонію — захворювання, яке часто не має симптомів і підвищує ризики інсультів та серцевих нападів. Близько третини дорослих мають високий тиск, і майже половина з них не контролює його належним чином.
Кофеїн стимулює серце, пришвидшує пульс і звужує судини, що може призводити до підвищення артеріального тиску. Пік дії настає через 30–120 хвилин після чашки, а виведення триває до шести годин. Реакція залежить від віку, генетики та того, чи звик організм до кофеїну. Дослідження показують: після вживання кави систолічний тиск може зрости на 3–15 мм рт. ст., діастолічний — на 4–13.
Водночас наукові огляди, що охопили понад 315 тисяч людей, не виявили зв’язку між регулярним споживанням кави та ризиком розвитку гіпертонії. Однак окреме японське дослідження засвідчило: у людей з дуже високим тиском (від 160/100) дві й більше чашки на день можуть підвищувати ризик серцево-судинних ускладнень. Для людей із нормальним або помірно підвищеним тиском такого зв’язку не зафіксовано.
Варто враховувати й інше: кава містить сотні біологічно активних сполук. Деякі з них, зокрема фітохімічні речовини, можуть навіть позитивно впливати на судини та допомагати регулювати тиск.
Експерти радять дотримуватися простих правил:
регулярно вимірювати тиск та враховувати особливості здоров’я;
стежити за кількістю продуктів з кофеїном та уникати їх перед вимірюванням артеріального тиску;
зменшувати денну дозу та не пити каву у другій половині дня, аби не погіршувати сон;
обмежуватися чотирма чашками або менше, за потреби переходити на каву без кофеїну;
за показників 160/100 і вище — звести споживання до однієї чашки та проконсультуватися з лікарем.
