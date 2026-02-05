Чи небезпечна кава за підвищеного тиску: про що свідчать нові дослідження

Кава / © unsplash.com

Реклама

Кава давно стала частиною щоденних ритуалів мільйонів людей, але для тих, хто має підвищений артеріальний тиск, вона часто викликає сумніви. Фахівці наголошують: повністю відмовлятися від кави не потрібно — важлива помірність і розуміння власних показників.

Про це повідомило видання Science Alert.

Артеріальний тиск вважається нормальним при значеннях нижче 120/80 мм рт. ст. Постійні показники від 140/90 і вище вже свідчать про гіпертонію — захворювання, яке часто не має симптомів і підвищує ризики інсультів та серцевих нападів. Близько третини дорослих мають високий тиск, і майже половина з них не контролює його належним чином.

Реклама

Кофеїн стимулює серце, пришвидшує пульс і звужує судини, що може призводити до підвищення артеріального тиску. Пік дії настає через 30–120 хвилин після чашки, а виведення триває до шести годин. Реакція залежить від віку, генетики та того, чи звик організм до кофеїну. Дослідження показують: після вживання кави систолічний тиск може зрости на 3–15 мм рт. ст., діастолічний — на 4–13.

Водночас наукові огляди, що охопили понад 315 тисяч людей, не виявили зв’язку між регулярним споживанням кави та ризиком розвитку гіпертонії. Однак окреме японське дослідження засвідчило: у людей з дуже високим тиском (від 160/100) дві й більше чашки на день можуть підвищувати ризик серцево-судинних ускладнень. Для людей із нормальним або помірно підвищеним тиском такого зв’язку не зафіксовано.

Варто враховувати й інше: кава містить сотні біологічно активних сполук. Деякі з них, зокрема фітохімічні речовини, можуть навіть позитивно впливати на судини та допомагати регулювати тиск.

Експерти радять дотримуватися простих правил:

Реклама

регулярно вимірювати тиск та враховувати особливості здоров’я;

стежити за кількістю продуктів з кофеїном та уникати їх перед вимірюванням артеріального тиску;

зменшувати денну дозу та не пити каву у другій половині дня, аби не погіршувати сон;

обмежуватися чотирма чашками або менше, за потреби переходити на каву без кофеїну;

за показників 160/100 і вище — звести споживання до однієї чашки та проконсультуватися з лікарем.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чому короткий відпочинок підходить не всім і як правильно організувати денний сон.