Чи потрібно приймати вітамін D влітку і в яких продуктах він міститься

Мінімальну кількість вітаміну D можна отримати з їжі, а основну частину — тільки перебуваючи на сонці.

Вітамін D допомагає контролювати рівень кальцію та фосфату у наших тілах, що потрібно для здоров’я кісток, зубів та м’язів / © Pixabay

Вітамін D — це так званий «вітамін сонця», який організм синтезує у шкірі під дією сонячного світла. Він допомагає організму засвоювати кальцій і фосфати, які надходять в організм з їжею.

Ці мінерали важливі для росту та розвитку кісток, зубів, нервової системи, зміцнення імунітету та запобігання рахіту у немовлят — стану, який викликає послаблення та деформацію кісток.

Скільки вітаміну D потрібно людині і як його отримати

Приблизно від кінця березня-початку квітня до кінця вересня більшість людей можуть отримувати необхідний їм вітамін D за допомогою сонячного світла.

Це означає, що влітку приймати добавки більшості людей не потрібно.

Дітям від 1 року і дорослим необхідно 10 мікрограмів (400 МО) вітаміну D на день.

Це стосується вагітних жінок і жінок, які годують груддю, а також людей із ризиком дефіциту вітаміну D.

Водночас дітям до 1 року потрібно від 8,5 до 10 мікрограмів вітаміну D на день.

Зазвичай, щоб здорова дитина отримала свою порцію вітаміну D, достатньо перебувати на сонці принаймні 15-30 хвилин на день і вживати продукти, які містять цей вітамін:

  • жирну рибу (лосось, тунець тощо)

  • молочні продукти

  • яловичу печінку

  • яєчні жовтки

Вітамін D дійсно необхідний нашому організму, і заплющувати очі на його дефіцит не можна.

