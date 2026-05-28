Чи потрібно приймати вітамін D влітку і в яких продуктах він міститься
Мінімальну кількість вітаміну D можна отримати з їжі, а основну частину — тільки перебуваючи на сонці.
Вітамін D — це так званий «вітамін сонця», який організм синтезує у шкірі під дією сонячного світла. Він допомагає організму засвоювати кальцій і фосфати, які надходять в організм з їжею.
Ці мінерали важливі для росту та розвитку кісток, зубів, нервової системи, зміцнення імунітету та запобігання рахіту у немовлят — стану, який викликає послаблення та деформацію кісток.
Скільки вітаміну D потрібно людині і як його отримати
Приблизно від кінця березня-початку квітня до кінця вересня більшість людей можуть отримувати необхідний їм вітамін D за допомогою сонячного світла.
Це означає, що влітку приймати добавки більшості людей не потрібно.
Дітям від 1 року і дорослим необхідно 10 мікрограмів (400 МО) вітаміну D на день.
Це стосується вагітних жінок і жінок, які годують груддю, а також людей із ризиком дефіциту вітаміну D.
Водночас дітям до 1 року потрібно від 8,5 до 10 мікрограмів вітаміну D на день.
Зазвичай, щоб здорова дитина отримала свою порцію вітаміну D, достатньо перебувати на сонці принаймні 15-30 хвилин на день і вживати продукти, які містять цей вітамін:
жирну рибу (лосось, тунець тощо)
молочні продукти
яловичу печінку
яєчні жовтки
Вітамін D дійсно необхідний нашому організму, і заплющувати очі на його дефіцит не можна.
