Чи потрібно вживати антибіотики під час ГРВІ: медики дали точну відповідь

Грип.

В Україні розпочався новий епідсезон. Кількість хворих на грип, COVID-19 та ГРВІ зростає як серед дорослих, так і серед дітей. Часто українці навіть без призначення лікаря вдаються до вживання антибіотиків.

Чи можна вживати антибіотики під час гострих респіраторних вірусних інфекції, повідомили фахівці Центру громадського здоров'я.

Перш за все варто пам’ятати, що під час ГРВІ не завжди потрібні ліки. Приміром, нежить, біль у горлі, чхання, загальне погіршення самопочуття, легке підвищення температури тіла до 38℃ не завжди вимагають використання лікарських засобів.

Медики наголошують, що ГРВІ спричиняють віруси, а антибіотики діють лише на бактерії. Тому вживання таких препаратів не дасть очікуваного результату, а навіть може спричинити серйозні ускладнення - як от шлунково-кишкові розлади, порушення роботи нирок і печінки. Також у кишківнику може порушитися здоровий баланс бактерій.

Окрім того, вживання антибіотиків, коли до цього немає показань, може знизити їхню ефективність у майбутньому.

“Хвороботворні бактерії з часом адаптуються до антибіотиків та стають “загартованішими” до них. В таких бактерій розвивається антибіотикорезистентність. Коли такі бактерії не реагують на лікування антибіотиками, лікарям тяжче успішно лікувати інфекційні хвороби, зокрема небезпечні - сепис, бактеріальну пневмонію, туберкульоз”, - наголошують у ЦГЗ.

Фахівці наголошують, що тільки лікар може призначати антибіотики й лише у разі підтвердження або обґрунтованої підозри на бактеріальну природу інфекції.

Як повідомляли в МОЗ, в Україні розпочався епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). Грип серед них є найнебезпечнішим: він частіше призводить до тяжких ускладнень і може мати летальні наслідки. У цьому сезоні, як і в попередні, очікується циркуляція вірусів грипу А не субтипований, А (H1)pdm09, А (H3) та В.