Чи працює підрахунок калорій для схуднення 2025 року: що кажуть фахівці

Підрахунок калорій

Проблема зайвої ваги продовжує зростати, а інтерес до перевірених способів її контролю не слабшає. Один із них — підрахунок калорій, який використовують уже понад століття. Але чи працює він у 2025 році, коли на ринку?

TSN.ua проаналізував рекомендації австралійських фахівців і матеріали YourHealth та Harvard Health, щоб пояснити, чому підрахунок калорій залишається дієвим інструментом контролю ваги та як змінюється підхід до харчування у 2025 році.

Фахівці зазначають: основна формула схуднення не змінилася — якщо організм витрачає більше енергії, ніж отримує з їжею, вага зазвичай зменшується. Підрахунок калорій допомагає стежити за цим балансом і бачити реальну картину харчових звичок. Саме тому багато австралійців і далі обирають цей метод, користуючись онлайн-калькуляторами та мобільними застосунками.

Чому підрахунок калорій усе ще працює

Головна перевага — усвідомлення того, скільки їжі людина реально споживає. Часто різниця між «здається» і «є» виявляється суттєвою. Регулярне фіксування раціону допомагає побачити свої «сліпі зони» — наприклад, калорійні перекуси між основними прийомами їжі, контролювати розміри порцій та поступово відмовлятися від надмірно калорійних продуктів.

Сам метод не гарантує автоматичного схуднення, однак у поєднанні з помірними порціями, здоровим меню та руховою активністю він працює стабільно.

Для кого цей метод підходить, а для кого — ні

Не всі однаково сприймають підрахунок калорій. Декому достатньо кількох тижнів, аби він став звичкою. Інші швидко відчувають напругу: цифри починають домінувати над відчуттям голоду і ситості.

Експерти попереджають: якщо людина починає надмірно зациклюватися на кожному грамі й калорії, відчуває тривогу або нав’язливі думки про їжу, варто зупинитися й проконсультуватися з лікарем. Такі прояви можуть сигналізувати про ризики розвитку порушеної харчової поведінки.

Для тих, кому підрахунок здається занадто стресовим, альтернативою може бути усвідомлене харчування: повільніше їсти, прислухатися до сигналів тіла, робити вибір на користь продуктів з високою поживністю, а не лише зручністю чи «комфортом».

Висновок фахівців однозначний: універсального рішення не існує. Для когось ефективним буде саме підрахунок калорій, для когось — більш гнучкий режим.

Як змінилося ставлення до підрахунку калорій

Цей підхід набув популярності ще на початку XX століття завдяки роботам Вілбура Атвотера та книзі Лулу Хант Пітерс. Тоді калорія стала символом особистої відповідальності за харчування.

У 2020–2025 роках акцент змістився: люди дедалі частіше звертають увагу не лише на кількість калорій, а й на якість продуктів. У тренді — цільні злаки, овочі, фрукти, бобові, нежирні білки. Усе, що забезпечує тривале відчуття ситості та знижує ризики хронічних захворювань.

Ще одна зміна — перехід до більш сталих звичок. Дієти жорсткого типу часто не працюють у довгостроковій перспективі, адже обмежують задоволення від їжі. Водночас багато австралійців використовують підрахунок калорій як короткостроковий спосіб «вийти на рейки», а потім переходять до збалансованого харчування без суворих заборон.

Контроль порцій

Фіксація раціону швидко показує, як легко набрати зайві калорії — особливо через снеки та готові страви. Щоб тримати порції під контролем, дієтологи радять кілька простих прийомів: обирати менші тарілки, розкладати страви на кухні перед подачею, а не ставити великі миски на стіл, та одразу ділити перекуси на окремі порції замість їсти «з пачки». З часом це допомагає навчитися оцінювати розмір порцій на око і робить контроль харчування значно простішим.

Чому важлива не лише кількість, а й якість калорій

Дієтологи наголошують: формально можна вкластися в норму калорій і на фастфуді, але таке харчування не підтримує здоров’я. Тому рекомендують будувати раціон навколо продуктів, які містять:

клітковину,

корисні жири,

повільні вуглеводи,

білок з мінімальною кількістю жиру.

Такий раціон довше підтримує енергію, зменшує ризик «зривів» та допомагає уникати різких стрибків голоду.

Крім того, останні дослідження за участю Гарвардського університету свідчать, що дієти з нижчим вмістом вуглеводів можуть допомагати краще утримувати вагу після схуднення — люди спалюють більше калорій навіть у стані спокою.

Підрахунок калорій і в 2025 році залишається робочим інструментом, але вже не єдиним. Його комбінують із усвідомленим харчуванням, контролем порцій, регулярною активністю, увагою до якості продуктів.

