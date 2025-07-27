Чи правда, що кабачки сповільнюють старіння: скільки треба їсти, щоб омолодитися

Скільки їсти кабачків, щоб омолодитися / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Кабачки — найпопулярніший літній овоч, який дуже смачний і легко готується. Та чи знали ви, що ці зелені плоди мають потужні властивості, які здатні сповільнити старіння організму? Дієтологи та фахівці з харчування не випадково включають кабачки до антивікових програм харчування. Розповідаємо, чим саме корисні кабачки та скільки треба їсти, щоб відчути омолоджувальний ефект.

Чому кабачки омолоджують

Багаті на антиоксиданти. Кабачки містять вітамін C, бета-каротин, поліфеноли — антиоксидантні сполуки, які захищають клітини від окислювального стресу. Бо саме вільні радикали спричиняють передчасне старіння шкіри та внутрішніх органів. Покращують травлення. Завдяки високому вмісту клітковини кабачки стимулюють перистальтику кишківника, виводять токсини та нормалізують мікрофлору. Здоровий кишечник — це запорука гарної шкіри та міцного імунітету. Зволожують зсередини. Кабачки майже на 95% складаються з води. Вони чудово зволожують організм на клітинному рівні, допомагаючи зберігати еластичність шкіри та нормальний водно-сольовий баланс. Містять мінерали. Калій, магній і кремній, які є в складі кабачків, зміцнюють серцево-судинну систему, нормалізують тиск і підтримують здоров’я шкіри, волосся та нігтів.

Скільки кабачків потрібно їсти для омолоджувального ефекту

Дієтологи радять вживати 150-200 г кабачків 3-4 рази на тиждень. Це може бути тушкований гарнір, овочеві котлети, запіканки та салати. Важливо не смажити кабачки в олії, бо це зводить нанівець усю їхню користь. Найкращі способи приготування: запікання, тушкування та приготування на пару.

Кому варто бути обережними з кабачками

Незважаючи на переваги, людям із проблемами нирок і порушенням водно-сольового балансу слід вживати кабачки в помірних кількостях через високий вміст калію. А перед включенням овочів до раціону краще проконсультуватися з лікарем.

Реклама