Чи правда, що коричневі курячі яйця значно корисніші за білі: у чому різниця

Яка різниця між білими та коричневими яйцями / © pixabay.com

Багато людей, купуючи яйця на ринку чи в магазині, замислюються, чому одні з них білі, а інші коричневі чи кремові. І чи правда, що яйця з коричневою шкаралупою корисніші за білі? Тож, розповідаємо, у чому різниця білих і коричневих яєць, які насправді корисніші.

Від чого залежить колір шкаралупи курячих яєць

Колір яйця визначається породою курки. Білі яйця несуть кури з білим пір’ям і світлими гребінцями. Кремові та коричневі яйця у курей із темним оперенням і червоними гребінцями.

Тобто відтінок шкаралупи — це лише генетична особливість птиці, а не показник якості чи користі яєць.

Чи відрізняється склад білих та коричневих яєць

Науковці вже давно довели, що різниця між білими та коричневими яйцями мінімальна. У них приблизно однакова кількість білка, жиру, вітамінів і мінералів. Смак також залежить не від кольору, а від умов утримання та харчування курей.

Втім є декілька нюансів:

коричневі яйця можуть бути трохи більшими та мають товстішу шкаралупу;

у них зазвичай міцніша плівка під шкаралупою, тому вони довше зберігаються;

білі яйця частіше використовують для випічки, бо вони легші для тіста.

Чому жовтки яєць бувають різного кольору

Насичений жовтий чи навіть помаранчевий жовток — зовсім не ознака того, що яйце корисніше чи якісніше. Це залежить виключно від раціону курей. Якщо птиця отримує багато зелених кормів, кукурудзи чи моркви, жовток буде яскравішим. А якщо курей годують зерном чи комбікормом, жовтки більш світлі.

Отже, з точки зору харчової цінності, різниці між жовтими та білими яйцями майже немає. Їхня користь залежить не від кольору шкаралупи, а від умов утримання курей, їхнього раціону та свіжості продукту. Головне, купувати яйця у перевірених виробників, а перед використанням завжди перевіряти термін придатності.